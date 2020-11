La richiesta

Carancini: «Serve il nuovo direttore di Area vasta»

«Faccio appello, quasi una preghiera, questa volta alla responsabilità del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, affinché venga immediatamente nominato il nuovo direttore di Area vasta 3, vacante oramai da quattro mesi». Lo afferma Romano Carancini, consigliere comunale ed ex sindaco di Macerata. «A differenza di quanto accaduto nella prima fase Covid, l'assenza di una figura guida, di garanzia, di relazione e interlocuzione per l'intero sistema dell'Area vasta 3 ha purtroppo contribuito ad aggravare problemi e a generare sacche di disorganizzazione nella più grande comunità sanitaria marchigiana dopo Torrette. Non si può governare un territorio così vasto, già martoriato dal sisma, già gravato di una struttura Covid regionale dedicata, attraverso una figura facente funzioni che, nello stesso tempo, ricopre anche il ruolo di direttore generale dell'Asur Marche.

Il collasso dei pronto soccorso di Civitanova Marche e Macerata, il contagio dei medici nei reparti, l'impoverimento degli ospedali di Camerino e San Severino Marche dovuto alla sottrazione di parte del personale, lo spostamento forzato del personale di Area vasta 3 nel Covid Hospital di Civitanova Marche, nonostante si tratti di una struttura a servizio dell'intera regione, senza farsi carico del costo familiare e sociale per le persone stesse e per le loro famiglie, sono solo alcuni esempi di cosa stia accadendo. È un'emergenza assoluta, non si può perdere un giorno in più. Ci si impegni - conclude Carancini - tanto per la salute dei cittadini quanto per la dignità di tutte le persone che lavorano in Area Vasta 3 e infine si scelga una persona all'altezza del compito».

