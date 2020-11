La richiesta

Parcaroli: «Un'altra

struttura contro il virus»

«Il problema, al momento, è il nostro ospedale, che è al collasso. Abbiamo 14 ricoverati nei container e 10 al pronto soccorso e se non si decide di riaprire un nuovo ospedale Covid, tipo Camerino, andrà sempre peggio. I medici del pronto soccorso dell'ospedale di Macerata sono disperati». L'allarme lo lancia il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, rispondendo a un'interrogazione durante il consiglio comunale di ieri pomeriggio. «Stiamo monitorando la situazione dal 26 ottobre scorso spiega il primo cittadino Parcaroli . Oggi (ieri, ndr) abbiamo 790 tra positivi, che sono 499, e in isolamento fiduciario, che sono 291. Però, lo ripeto, il problema grande lo abbiamo al pronto soccorso di Macerata. Mi hanno chiamato diversi medici dall'ospedale e sono preoccupatissimi, visto che ci sono anche operazioni importanti da portare avanti e che non possono essere abbandonate. Se, poi, dovessero portarci via personale per la struttura Covid di Civitanova saremo davvero in enorme sofferenza». C'è poi un aspetto che il sindaco di Macerata tiene a sottolineare: «Siamo diventati arancioni non tanto per la diffusione del virus, ma perché le strutture sono al collasso. Spero tanti ci sia un rallentamento, perché se non si dovesse riuscire nel contenimento andremo in tilt». E dunque per Parcaroli bisogna mettere a disposizione altre strutture per i malati Covid, come ad esempio quella di Camerino. E in relazione all'apertura del quarto modulo al Covid hospital di Civitanova, il sindaco della città ducale Sandro Sborgia, aveva lanciato un appello per «attingere da tutte e cinque le Aree vaste per la ricerca del personale dato che quella è una struttura regionale», Camerino appena due settimane fa aveva dovuto rinunciare a una parte del personale, trasferita nella struttura civitanovese.

