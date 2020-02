LA REAZIONE

MACERATA Le strade del centro piene, molti locali di nuovo animati: è di sera che Macerata sa dare segni di vitalità e resilienza nei giorni dell'ira del Coronavirus. In giro si vedono soprattutto giovani, quelli della movida del giovedì universitario, i più pronti a reagire, nonostante scuole e ateneo chiusi: c'è voglia di stare insieme, di rilassarsi. Un'atmosfera che sa di sberleffo alla psicosi da contagio: «una serata ti seppellirà», si potrebbe parafrasare.

Il clima

«Da giovedì siamo tornati finalmente a respirare un bel clima perché in piazza c'erano tanti ragazzi che si sono concessi una serata di svago, dato che l'indomani non avevano le lezioni spiega Marco Guzzini, titolare del Di Gusto che ha anche annunciato a primavera l'ampliamento del locale in piazza Casare Battisti -. Come ristoratori siamo chiamati anche a trasmettere positività e distendere gli animi e, ad oggi, c'è molta voglia di tornare alla normalità. La mancanza degli studenti universitari, che comunque si è fatta molto sentire ha continuato Guzzini -, è stata compensata dagli uffici aperti, mentre nelle serate abbiamo lavorato principalmente con l'asporto, soprattutto martedì e mercoledì. Ci impegniamo, insieme ai cittadini, a far tornare l'ordine naturale delle cose mantenendo sempre alta la massima attenzione».

La reazione

«Ieri sera (giovedì, ndr.) c'era tantissima gente in piazza, giovani ma anche adulti, segno che la voglia di ripartire c'è il commento di Aldo Zeppilli, titolare del Caffè Centrale -. La mancanza di clientela nei giorni scorsi credo, invece, sia stata collegata maggiormente al discorso dei provvedimenti e non al virus, perché con l'università, i cinema e i teatri chiusi è normale che la gente non ci sia; sono gli amministratori i primi a dover dimostrare che le cose sono sotto controllo e invece così non è stato. Ora - ha continuato - cerchiamo di capire la situazione, poi come muoverci a livello di promozione turistica, perché non possiamo perdere una stagione intera a causa di ciò che sta succedendo. Serve un'ottima campagna pubblicitaria a partire da Musicultura e finendo con gli aperitivi europei». «Credo che in questi giorni ci sia stato dell'eccessivo, ingiustificato allarmismo ha commentato Gabriele Micarelli del Verde Caffè -. Non voglio addentrarmi nella materia, dato che non la conosco ma le Marche non sono zona rossa attualmente e credo non si stia parlando nemmeno della peste; l'ordinanza della Regione ha causato moltissimi danni soprattutto a noi ristoratori. Chi governa ha deciso di portare avanti questa filosofia e noi ne terremo conto alle prossime elezioni. Chiudere scuole, musei, università e centri sportivi, lasciando aperti invece gli uffici senza una logica di base, ha causato un enorme danno all'indotto economico: io martedì sera ho fatto tre coperti per farle capire». «Oggi (ieri, ndr.) sono andato in Comune e negli uffici non potevamo entrare più di una persona alla volta, mentre in sala d'attesa eravamo in otto ad attendere in pochissimi metri quadri; se ci sono delle ordinanze vanno fatte con un certo criterio ha concluso Micarelli -. Il presidente Ceriscioli non avrà voluto prendersi la responsabilità di aver favorito l'espandersi del virus, in compenso ha danneggiato un'intera economia: il primo danno è presunto mentre il secondo, purtroppo, è certo».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA