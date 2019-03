La rassegnazione degli sfollati «Non ritorneremo più a casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'INDAGINEMACERATA Tremila persone ascoltate in tre mesi, 507 questionari anonimi raccolti durante la campagna d'ascolto nelle comunità colpite dal terremoto. Sono i numeri della ricerca effettuata dalla Cisl di Macerata e Tolentino. Un'indagine svolta dal sindacato per capire come vivono e cosa si aspettano dal futuro i terremotati, per farsi portavoce delle loro esigenze e chiedere risposte certe alla politica. I numeri sono stati presentati ieri mattina dal segretario provinciale Silvia Spinaci e da Rocco Gravina. L'analisi «Èemersa una...