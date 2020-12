MACERATA Prosegue il calendario della rassegna online Macerata Christmas Time che vede protagonisti i Musei Civici di Macerata. Dai capolavori di Palazzo Buonaccorsi al Museo della Carrozza, dallo Sferisterio agli scavi di Helvia Recina: un continuo appuntamento con il museo da vivere online grazie ai social network. Ieri l'appuntamento con Stelle dell'Olimpo. Si tratta di un video dedicato alla Galleria dell'Eneide di Palazzo Buonaccorsi con un focus particolare sulle divinità greche. Con Parliamo d'arte oggi alle 18, verrà approfondita la figura di Gualtiero Baynes, artista presente nella collezione di arte contemporanea dei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi, grazie all'intervento del professore dell'Università di Macerata Roberto Cresti. Gli appuntamenti di Parliamo d'arte sono promossi in collaborazione con l'associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi

Le iniziative di Macerata Christmas Time non sono solo per gli adulti ma anche per i bambini: domenica 3 gennaio alle 10.30 grandi e piccini potranno scoprire con un tour virtuale tutti i segreti della città antica grazie a Helvia Recina for kids. Sabato 9 gennaio invece, alle 18, verrà svelato il nuovo suggestivo video dedicato alla Torre Civica, simbolo di Macerata che svetta nel cuore della centro storico. Per concludere in bellezza la rassegna Macerata Christmas Time arriva un altro appuntamento riservato ai più piccoli: Ti va di leggere con me? proporrà una serie di letture per bambini da 3 ai 5 anni dedicata alla natura, agli alberi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

