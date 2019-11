La Provincia in controtendenza riporta servizi e uffici in centro

IL PIANO

MACERATA I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli, che avevano disceso con orgogliosa sicurezza: la frase finale del bollettino della vittoria del generale Armando Diaz potrebbe essere mutuata per l'annuncio dato dal presidente della Provincia Antonio Pettinari del ritorno in centro storico degli uffici, con i relativi impiegati, portati agli inizi degli anni Duemila in periferia ed in particolare a Piediripa.

L'operazione

Certo l'operazione ora riguarda solo i quaranta addetti dei settori Urbanistica e Ambiente ma pure si tratta della prima inversione di tendenza di un trend che finora era a senso unico, dal centro a Piediripa. Uffici pubblici trasferiti ed il via, alcuni decenni fa, ad una operazione che aveva portato al trasferimento di uffici, banche e studi professionali in grande quantità. Ora appunto il presidente Pettinari ha annunciato, dopo aver avvisato i dipendenti interessati, che si ritorna ad operare in centro storico e in particolare a Palazzo Mattei in corso della Repubblica e in un'altra sede da decidere tra il Palazzo degli studi e l'altro in via Armaroli sempre di proprietà dell'Ente locale.

Il ritorno

«Il ritorno in centro storico degli uffici di Piediripa ha detto il presidente Pettinari era nel mio programma di legislatura ed ora ci siamo nonostante tutti i problemi creati dalla legge di riforma e dal terremoto. Realizzo quello che per me è un obiettivo importante - afferma il Presidente Antonio Pettinari - perché penso che le istituzioni come la Provincia, che riguardano tutto il territorio, debbano stare nei centri delle città. Abbiamo subìto i trasferimenti della sciagurata riforma delle province e poi il terremoto: abbiamo realizzato uno studio di fattibilità e oggi si sono create le condizioni per riportare qui i dipendenti. Il primo settore a essere trasferito, prima di Natale, sarà quello dell'urbanistica, destinato all'edificio storico di Palazzo Mattei, di fianco alla sede centrale, in corso della Repubblica. L'urbanistica comprende i servizi legati alla pianificazione del territorio, le attività estrattive, i trasporti privati, il servizio geologico e idrogeologico. Seguirà poi, nelle settimane seguenti, il settore ambiente, che si occupa di rifiuti, autorizzazioni e controllo del settore acque e depurazione, autorizzazioni ambientali strategiche e la valutazione di impatto ambientale, destinato agli altri palazzi di proprietà dell'amministrazione. Una centralizzazione che ha rilevanza sotto il profilo politico-istituzionale - prosegue Pettinari - e che facilita l'attività dell'ente dal punto di vista dell'organizzazione, poiché in questo modo gli uffici sono vicini e collegati. A Piediripa rimarrà la Polizia provinciale per questioni logistiche, la società Task, di cui la Provincia è socia, e l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, di competenza regionale». Bordate il presidente Pettinari le ha lanciate anche all'indirizzo del Governo: «Mi fa ridere chi dice che sono state sbloccate le assunzioni e che le amministrazioni pubbliche possono tornare al normale turn-over: un pensionamento ed una assunzione. Hanno posto mille vincoli, mille condizioni con parametri impossibili: con la percentuale di spesa per il personale indicata dal Governo si deve licenziare, altro che assumere. Ora va in pensione il dirigente dell'Ufficio tecnico, mi dicano come lo debbo sostituire».

Le scuole

Infine un pensiero dedicato alle scuole e alle infrastrutture: «In Italia sono sempre di più le strade dissestate, i ponti chiusi per l'impossibilità di opere di manutenzione: questi sono gli unici risultati colti da chi ha voluto il taglio delle Province togliendo loro le risorse». Un mese di assenza per le conseguenze di un intervento che lo ha costretto a una riabilitazione ma il Pettinari di sempre è tornato, pronto a combattere.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA