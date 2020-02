La programmazione

MACERATA Alla guerra a colpi di ordinanze e ricorsi tra Ceriscioli e Governo Conte la spunta il presidente della Regione. Tutte le scuole restano chiuse, ma intanto l'Università di Macerata si era attrezzata evitando di cadere nei viluppi del poco edificante apertura sì - apertura no, condotto fino a ieri sera. Per oggi alle 11 è stata programmata la riunione del Tavolo tecnico di ateneo nella quale saranno assunte «le decisioni più opportune alla luce dei recenti sviluppi». Naturalmente, tutto resta sospeso, ma il fatto che oggi sia venerdì allevia i disagi, essendo l'attività didattica ridotta. Tuttavia uffici e segreterie, pur essendo chiusi al pubblico, sono operativi e raggiungibili al telefono. In questi giorni Unimc ha disposto una serie di provvedimenti per affrontare l'emergenza Coronavirus. In particolare, nelle zone comuni dei Poli didattici e bibliotecari sono stati affissi cartelloni sui comportamenti da seguire secondo le raccomandazioni dell'Istituto superiore di sanità: è stato avviato un servizio straordinario di pulizia con l'impiego di detergenti sanificanti in tutte le strutture didattiche, biblioteche, laboratori informatici ecc. ed è stata potenziata la fornitura di materiale igienico-sanitario. Distribuiti kit di prodotti disinfettanti e sanificanti al servizio di personale e utenza; previsti agli ingressi delle strutture dei dispenser per la distribuzione di gel disinfettante.

