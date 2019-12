«La priorità è il ritorno delle famiglie»

MACERATA Tre proposte «chiare, concrete e rivoluzionarie» per trasformare gli spazi abbandonati specie del centro storico «in luoghi a disposizione della comunità». Ad avanzarle è l'associazione Strada Comune all'indomani del reportage di Corriere Adriatico sui grandi palazzi di Macerata abbandonati come per esempio l' ex Inam, l'ex Upim, l'ex Bankitalia e sui quali la stessa associazione aveva puntato l'attenzione, denunciando una mancanza di progettualità. Le proposte riguardano la «creazione di centri di quartiere e luoghi di aggregazione adeguati ai singoli contesti, per favorire relazioni umane e dove realizzare proposte culturali vicine ai cittadini». Altro aspetto della proposta riguarda il «recupero dei luoghi di enormi dimensioni per rilanciare la residenzialità di tutti e per progetti specifici di start up (sostenuti dall'amministrazione)». Infine, «nei primi cento giorni incontreremo i proprietari di tutti i grandi immobili abbandonati, per confrontarci con loro sulle possibilità di recupero e invitarli a sostenere progetti di riqualificazione». « I Beni pubblici e privati - conclude l'associazione - sono tutti beni della comunità maceratese».

