MACERATA Parte oggi la prenotazione online per la somministrazione dei vaccini Pfizer-BionTech e Moderna agli over 80 (non ospitati nelle strutture residenziali per anziani) su tutto il territorio regionale. A Macerata le dosi saranno somministrate all'oratorio sottostante la chiesa Santa Madre di Dio sito in via Capuzi 27. Le modalità di prenotazione per potersi vaccinare sono due: la piattaforma delle Poste Italiane attraverso il sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure attraverso il numero verde 800.00.99.66.

L'attivazione Entrambi i sistemi verranno attivati alle ore 14 di oggi e le somministrazioni inizieranno sabato 20 febbraio. Contestualmente all'attivazione della prenotazione al richiedente verranno immediatamente comunicati il giorno e l'orario della vaccinazione. Le vaccinazioni verranno eseguite ininterrottamente dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni (sabato e domenica compresi tranne domenica 21 febbraio).

Al momento della somministrazione della prima dose di vaccino verranno fornite indicazioni precise riguardo data e ora di somministrazione del richiamo. Nel Comune di Macerata gli over 80 sono 4067. «Considerando le modalità di prenotazione facciamo un accorato appello ai familiari di tutti gli over 80 affinché supportino i propri congiunti nell'accedere al sistema di prenotazione stesso in quanto si possono prevedere difficoltà da parte degli interessati», l'invito del sindaco Sandro Parcaroli e del delegato funzionale alla Sanità del Comune di Macerata, il dottor Giordano Ripa. Il Comune di Macerata, in accordo con l'Apm e grazie alla collaborazione della polizia locale, ha individuato, per tutto il periodo di somministrazione delle dosi di vaccino, 20 posti auto blu sul lato destro di via Capuzi (più un posto auto per disabili) che saranno gratuiti dalle 8 alle 20. Inoltre, per gli utenti che hanno difficoltà a deambulare, sarà possibile arrivare direttamente con l'autovettura nel piazzale davanti all'Oratorio Santa Madre di Dio; saranno predisposti degli appositi stalli in sicurezza. «Ci sembrava doveroso rendere maggiormente accessibile l'arrivo nella sede individuata per la somministrazione dei vaccini agli over 80 e ai loro accompagnatori ha detto il sindaco Parcaroli -. Faremo tutto il possibile per non creare disagi ai residenti e mi auguro che in questo momento delicato, che riguarda la salvaguardia della salute della fascia di persone che è stata maggiormente colpita da questa pandemia, ognuno di noi tenga a cuore il bene del prossimo». Per le persone non autosufficienti e coloro che non hanno la possibilità di essere accompagnati, la vaccinazione verrà eseguita a domicilio ma non risultano ancora definite le modalità di prenotazione e il personale sanitario incaricato (medici di medicina generale oppure medici delle strutture territoriali).

«Sarà nostra premura informare la popolazione sull'evoluzione organizzativa riguardante questi ultimi soggetti» hanno detto il sindaco e il dottor Ripa. «Rivolgiamo un caloroso invito a tutti gli over 80 affinché aderiscano alla vaccinazione in quanto particolarmente importante per le persone appartenenti a questa fascia di età perché spesso si tratta di soggetti con pluripatologie e quindi ad alto rischio in caso di contagio», hanno aggiunto il primo cittadino e il delegato funzionale alla Sanità.

