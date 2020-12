LA PREVENZIONE

MACERATA Call center preso d'assalto da tantissime telefonate e mail giunte sui siti istituzionali di Asur e Comune di Macerata. Il giorno d'apertura delle prenotazioni ha fatto registrare subito un'elevatissima richiesta di poter accedere allo screening di massa per contrastare la diffusione del Covid 19. Poche ore ieri, visto che l'apertura dei centralini presso la Soi (sala operativa integrata della Protezione civile) è scattata alle 12 per chiudersi alle 18, hanno però fatto registrare moltissime richieste di prenotazione per sottoporsi ai test rapidi al centro fiere di Villa Potenza: probabilmente l'avvicinarsi delle festività natalizie, la possibilità di incontrare amici e parenti anche se in numero limitato, ha spinto molti maceratesi verso questo test rapido per conoscere il proprio stato di salute in riferimento al Coronavirus.

I numeri

In questa prima giornata si sono registrate più di mille prenotazioni per effettuare lo screening, dato in difetto in quanto le prenotazioni telematiche si possono effettuare h24. Ad operare da domani al 23 dicembre nel padiglione del centro fiere di Villa Potenza, nelle 8 postazioni che si stanno predisponendo, saranno i sanitari dell'Asur, attorno ai quali però agiranno molti altri soggetti istituzionali e volontari per far funzionare la macchina organizzativa: dalla polizia locale ad associazioni come Cisom, Ana, Cb Tigrotto, Croce Verde, Cb Maceratese, Macerata Soccorso, Croce Rossa e Osservatorio geofisico.

L'impegno

«Noi seguiremo assieme alla Protezione civile la parte logistica, di afflusso e del call center entrato in funzione - afferma il comandante della polizia locale, Danilo Doria -. Alla Soi ci sono 8 volontari al giorno a rotazione che ricevono le prenotazioni mentre al centro fiere sono 12 le persone all'opera della Protezione civile che noi affianchiamo con 2/4 operatori di polizia locale in questa fase di allestimento e preparazione della struttura a Villa Potenza. Complessivamente da domani saranno una cinquantina le persone impegnate all'esterno del padiglione nella fase di accoglienza, informazioni e logistica e per evitare gli assembramenti. Più lavoriamo bene in questa fase e più i cittadini saranno facilitati nell'espletare poi i test rapidi. Per quanto riguarda i nostri agenti di polizia locale, da domani sarà presente una pattuglia con minimo 4 agenti e un ufficiale, con un altro nostro operatore sempre presente alla Soi». Pure i volontari di Macerata Soccorso si occuperanno della logistica esterna per accogliere i maceratesi che si recheranno al Centro Fiere. «Opereremo all'esterno dei padiglioni dice il presidente Adriano Salvucci - con una sorta di check-in, afflusso delle auto, controllo di tessera sanitaria e autocertificazioni, assieme alle altre associazioni del territorio. Metteremo a disposizione circa dodici volontari al giorno sui 24 che sono necessari per gestire il prevedibile alto afflusso di persone che si riverseranno al centro fiere. È sicuramente un evento straordinario vista la portata ed i numeri delle persone che saranno coinvolte».

Il supporto

La Croce Rossa è pronta a dare il supporto ai sanitari impegnati nell'effettuazione dei test rapidi alla popolazione. «Saremo di sostegno nella fase propedeutica ai test, nella registrazione dei dati sottolinea la presidente Rosaria Del Balzo - nella misurazione della temperatura alle persone. Ci siamo posti, come sempre, al servizio dell'Asur a cui metteremo a disposizione dai 4 ai 10 volontari al giorno a seconda dell'afflusso e di quelle che saranno le esigenze quotidiane. Diciamo che si valuterà in corso d'opera quelle che saranno le necessità: di certo avremo un'ambulanza che presidierà il piazzale del centro fiere per eventuali urgenze che potrebbero verificarsi».

Mauro Giustozzi

