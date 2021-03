LA PREVENZIONE

MACERATA A San Severino, Civitanova e Macerata ieri mattina sono mancati i vaccini della Pfizer. Ad essere disponibile c'era solo AstraZeneca. Una sorpresa per tanti pensionati che sono stati accompagnati da figli e familiari, pronti con i moduli in mano per vaccinarsi. Nessuno era stato avvisato prima. Una volta appreso che c'era disponibile solo AstraZeneca, finito al centro delle cronache giovedì per il ritiro di un lotto da parte dell'Aifa, alcuni hanno preferito rimandare e prendere un nuovo appuntamento, per fare il vaccino della Pfizer, la gran parte invece ha tirato dritto accettando di vaccinarsi.

La scelta

Non a San Severino, però. Dove quasi tutti gli anziani in lista non ha voluto saperne di vaccinarsi con AstraZeneca, ed è stato aiutato dal personale presente, a prendere un nuovo appuntamento. Nessun disagio invece a Camerino, dove ieri il punto vaccinale di Vallicelle non era attivo. Da oggi si apre nella città settempedana la fase dei richiami per coloro che si sono vaccinati a partire dagli ultimi giorni di febbraio, la stessa cosa accadrà a Camerino da domenica. In molti si stanno preoccupando che ci siano effettivamente dosi disponibili per la seconda vaccinazione, indispensabile a dare piena efficacia alla copertura vaccinale dei vaccini Pfizer, inoculati negli anziani di età superiore agli ottant'anni. Un altro allarme, segno del riacutizzarsi della pandemia, giunge dall'entroterra. Nelle farmacie locali iniziano a scarseggiare le bombole di ossigeno, fattore legato alle forniture di ossigeno, segno del fortissimo aumento di domanda, dovuto all'impennata di casi, che non risparmia i paesi più piccoli.

I medici

Da lunedì saranno coinvolti nelle vaccinazioni anche i medici di medicina generale che sono pronti, le richieste dai pazienti arrivano ma restano ancora tante le incognite sull'ingresso in campo di questa categoria nella campagna vaccinale anticovid. Quante dosi di vaccino arriveranno e di che tipo, si potrà fare solo l'inoculazione nei pazienti fragili ultraottantenni non deambulanti e quindi a domicilio oppure a tutti i propri pazienti, i medici potranno contare sulla collaborazione di personale Asur per sbrigare le pratiche burocratiche che precedono la vaccinazione, in che modo dovranno accreditarsi sulla piattaforma dei vaccini e che effetti potrà avere su chi deve vaccinarsi le ultime notizie sul vaccino AstraZeneca? A fronte della dichiarata disponibilità della categoria sul tappeto restano molti interrogativi, ad iniziare dalla stessa data di avvio della vaccinazione annunciata per il 15 marzo ma, a questo punto, pare inevitabile che si vada verso uno slittamento per rodare una macchina operativa che deve essere organizzata al meglio.

Le direttive

«Stiamo aspettando le direttive a livello regionale su come muoverci e come partire con la campagna vaccinale fatta da noi medici di medicina generale afferma Romano Mari, presidente provinciale dell'Ordine-. Noi avremo una doppia via di vaccinazione: fare l'inoculazione nel nostro ambulatorio oppure a domicilio se trattasi di persona non deambulante. Per noi è di difficile gestione la burocrazia che accompagna l'iter vaccinale. Abbiamo chiesto di poter sfoltire le pratiche del consenso informato e vedremo quello che ci verrà risposto». Nella prima fase i medici di medicina generale si occuperanno delle somministrazioni di vaccino agli ultraottantenni che non possono raggiungere i punti vaccinali allestiti, perché non deambulanti o perché impossibilitati per altri motivi. Ad essere iniettati saranno i vaccini Pfizer Biontech e Moderna, come previsto dal piano vaccinale nazionale. «Non sappiamo quanti vaccini avremo prosegue Mari- si pensa un numero che oscilla tra 10/15 a settimana. Non escludo la possibilità che i medici si possano organizzare anche tra di loro e fare il vaccino in un sito, che potrebbe anche essere il distretto sanitario appositamente aperto alcuni giorni alla settimana in orari prestabiliti per aumentare il numero dei vaccinati. In questo modo avremmo anche il personale del distretto che ci affiancherebbe nel superare gli aspetti burocratici della somministrazione». La Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) ha messo a disposizione una piattaforma apposita per la gestione degli appuntamenti. «Non possiamo ancora pianificare granchè perché molto, se non tutto, dipenderà da che tipo di vaccino ci forniranno afferma Bernardo Cannelli presidente provinciale Fimmg- perché al momento l'input che ci viene chiesto è quello di vaccinare i soggetti fragili che sono a casa, gli ultraottantenni allettati. Non ci sono indicazioni invece per quanto riguarda tutti gli altri pazienti che sono a carico dei medici di base. Noi ci stiamo organizzando ma non credo che sia possibile rispettare la data del 15 marzo perché è praticamente arrivata e soprattutto perché al momento la disponibilità è del vaccino AstraZeneca che non è quello indicato per le categorie di persone fragili. Se questo vaccino sarà messo a disposizione dei medici di famiglia, saranno gli stessi coordinatori delle equipe territoriali ad andare a rifornirsi delle dosi nei distretti, come avviene con il vaccino antinfluenzale». Ci sono poi anche altri medici che sarebbero disponibili a dare una mano, compatibilmente con la propria attività ambulatoriale, ma che non sono ancora stati contattati.

I pediatri

E' il caso dei pediatri. «Come medici pediatri al momento non ci è stato chiesto nulla - sottolinea Marco Dolci, responsabile provinciale della Fimp - nessuno ci ha interpellato in materia. Per i bambini non ci sono indicazioni, se serve per dare un supporto al servizio sanitario nazionale noi pediatri non ci tireremo indietro. Di ufficiale ad oggi non c'è alcuna richiesta in tal senso. E' chiaro che la disponibilità è anche legata all'orario di ambulatorio: nell'ultimo mese ho notato una maggiore preoccupazione dei genitori come quella di fare dei tamponi ai figli al primo sintomo che può far pensare al contagio da covid».

Mauro Giustozzi

Monia Orazi

