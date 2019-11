La prefettura in piazza, c'è l'impegno

MACERATA C'è un fronte legato alla sistemazione degli edifici pubblici danneggiati dal terremoto. Pettinari apre la serie riferendosi alla sede principale della Provincia in corso della Repubblica: «Il finanziamento ci è stato ridotto da 9 a 3 milioni in un palazzo in cui l'unica stanza dichiarata inagibile dai tecnici della Protezione civile- nonostante il parere dei tecnici interni è lo studio del presidente». Poi un riferimento il presidente lo fa al monumentale palazzo di piazza della Libertà che ospita la prefettura e la questura. «Leggo tante ipotesi ma resto convinto che un ufficio simbolo come quello della prefettura debba restare in centro» dice Pettinari ostentando sicurezza ma è anche vero che le voci di un decentramento, iniziando dalla questura, si susseguono. Sempre alla voce immobili da segnalare che la Provincia in centro è proprietaria anche della caserma dei carabinieri, dell'ufficio scolastico e dell'ufficio per le politiche del lavoro di via Armaroli, del palazzo degli studi e di palazzo Mattei. Grandi immobili e conseguenti grandissimi spazi spesso poco utilizzati se non quasi completamente vuoti.

l. pat.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

