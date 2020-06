«La politica non ci considera noi commercianti dimenticati»

LA POLEMICA

MACERATA «Noi non siamo l'associazione dei commercianti. Noi siamo i commercianti». A ribadirlo è Gabriele Micarelli del ristorante Verde Caffè e della paninoteca Finecorso, entrambi in corso della Repubblica. Gabriele era insieme a Franca Ercoli del negozio di abbigliamento Pizzi e Ricami in corso Cairoli, quando ha commentato quanto accaduto durante il consiglio comunale, quando si sarebbe dovuto discutere della mozione dedicata proprio a loro, ai commercianti.

Le richieste

Eppure della mozione si è discusso poco, poiché l'idea è di riparlarne tra due settimane. Eppure i commercianti avevano spiegato bene le loro ragioni, avevano ribadito più volte cosa volevano per consentire alle loro attività di riprendersi, ma anche per supportare la città, però non è stato sufficiente. Quindi il gruppo cospicuo di commercianti piuttosto che attendere, prosegue lungo la sua strada nella speranza che qualcosa cambi. Mentre Ercoli ha specificato più volte il bisogno di lavorare, Micarelli ha toccato anche altri punti. «Ci sono dei problemi urgenti da risolvere, - ha sottolineato il ristoratore problemi che non possono essere risolti attraverso giochetti politici, di cui al momento non abbiamo assolutamente bisogno. Piuttosto abbiamo bisogno di un tavolo di lavoro, di un confronto, chiesto e richiesto tante volte. Cosa vorremmo concretamente? Più parcheggi in centro dal momento che le auto passano e poi soste gratuite per due ore in corso Cairoli, corso Cavour e piazza Mazzini. Ma c'è stato un vero riscontro? Non mi pare. Il nostro obiettivo non è di certo quello di fare politica, nonostante in molti si divertano a parlare di futuri assessorati, anzi. - ha concluso Il nostro obiettivo è lavorare e quello che è successo in consiglio ci è servito più che altro per capire chi veramente si è interessato alla nostra condizione, ed eccetto qualche voce, al massimo 9, nessuno ci ha preso veramente in considerazione. Quindi, quello che ci rimane da fare è continuare per la nostra strada, farci sentire a modo nostro dal momento che chi governa la città reagisce in questo modo, un modo attraverso cui la situazione commerciale, solitamente un motore per qualsiasi città, viene lasciato per ultimo, quasi dimenticato».

g. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA