LA POLITICA

MACERATA Primarie sì ma con l'inserimento di alcuni paletti correttivi, giusto per eliminare sfasature riscontrate nelle esperienze precedenti. Il primo adempimento per la candidatura alle primarie del centrosinistra nell'ordine proposto dai componenti del tavolo del centrosinistra che sono Stefano Di Pietro per il Partito democratico, Francesco Baldantoni per La città di tutti, Paola Medori per Macerata Bene Comune, Massimiliano Bianchini per Pensare Macerata, Andrea Del Gobbo per i Verdi, Ulderico Orazi per Italia viva e Francesco Mantella per i Socialisti Italiani è quello del versamento di 400 euro a titolo spiegano di partecipazione alle spese elettorali. Inoltre i candidati dovranno allegare minimo 250 e massimo 400 firme di elettori maceratesi e il sostegno di almeno una lista di quelle che parteciperanno alla competizione elettorale del 2020 e la dichiarazione che si candideranno come consigliere comunale nella lista che li ha sostenuto alle primarie.

La decisione

Infine e qui, per la verità, si arriva agli auspici «chi non vincerà le primarie sosterrà lealmente e convintamente chi risulterà prescelto. Con questa approvazione si è formalizzata, come è tradizione del centrosinistra maceratese a differenza di altri schieramenti, la decisione fortemente democratica di far concorrere le cittadine e i cittadini di Macerata alla scelta del candidato sindaco. Potranno votare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Macerata oltre a coloro che abbiano compiuto 16 anni prima del giorno delle «primarie. Per votare si dovrà dare espresso consenso a che il proprio nominativo sia inserito nell'elenco dei partecipanti alle primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali del 2020». Onde evitare tensioni il centrosinistra indica anche i comportamenti da tenere: «Le primarie si svolgeranno all'insegna della sobrietà e della serenità». No a campagne elettorali in grande stile, magari iniziando dai book fotografici: «Il tetto di spese elettorali di ciascun candidato non potrà superare i tremila euro». Slitta la data delle primarie, che si svolgeranno non più il 2 febbraio come ipotizzato inizialmente ma il 16 febbraio mentre le candidature dovranno essere presentate entro il 18 gennaio.

La procedura

Cambia anche la procedura elettorale. Se i candidati saranno tre risulterà eletto come candidato sindaco colui che al primo turno delle primarie abbia ricevuto più voti in assoluto e più del 40% dei voti validi. Se i candidati saranno più di tre risulterà eletto chi avrà ricevuto più voti in assoluto e più del 30% dei voti validi, altrimenti si andrà al ballottaggio tra i due più votati domenica primo marzo. Infine l'invito alla partecipazione: «Ora sta alle forze politiche e alle liste elettorali scegliere i candidati sindaco per le primarie, raccogliendo aspirazioni e aspettative e impegnandosi tutti perché la competizione delle primarie sia vivace e reale e che alla stessa partecipi il maggior numero possibile di cittadini maceratesi». Quanto ai nomi finora una sola candidatura ufficiale: quella dell'assessore comunale ai lavori pubblici Narciso Ricotta. Da definire le posizioni di altri papabili concorrenti e tra questi l'assessore Stefania Monteverde, il presidente del consiglio comunale Luciano Pantanetti e David Miliozzi tutti e tre in versione civica.

Luca Patrassi

