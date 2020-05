LA POLEMICA

MACERATA «Come prevedibile fioccano le multe nella Ztl aperta dall'amministrazione comunale con lo slalom tra gli orari e senza consentire la sosta». A far scoppiare il caso, dopo le contravvenzioni in centro fatte dalla polizia locale, è il consigliere comunale della Lega, Andrea Marchiori. «Prevedere il transito a singhiozzo in centro senza la sosta è una contraddizione in termini afferma -: che significato ha far transitare le auto nella Ztl ma impedire poi la sosta non avendo individuato aree idonee. Noi lo abbiamo segnalato da mesi, ancor prima che esplodesse l'emergenza del Covid 19 che ha fatto precipitare le cose».

La puntualizzazione

Gli agenti hanno effettuato multe per divieto di sosta. «Voglio sottolineare - prosegue Marchiori - che la polizia locale sta facendo un lavoro enorme in questo difficile periodo e non va mortificata con delle ordinanze incomprensibili. La colpa non è dei vigili urbani, lo voglio ribadire a chiare note, i quali fanno il loro dovere e se devono elevare sanzioni sono legittimati a farlo dalle direttive avute. È l'assurdità dei provvedimenti dell'amministrazione che genera confusione. Il tema non è mettere qualcuno contro altri: è importante invece non generare confusione». Secondo Andrea Marchiori «questo atteggiamento non chiaro dell'amministrazione nelle regole previste per accedere in centro porta a scoraggiare anche gli irriducibili che desiderano far continuare a vivere il centro storico con il loro lavoro e la loro frequentazione».

La critica

«Non ha senso poi che si continuino ad avere strisce blu a pagamento in questo periodo afferma il rappresentante della Lega - e non parlo solo del centro storico ma anche di corso Cavour o Cairoli. Per il centro è indispensabile prevedere appositi spazi di sosta per chi transita dentro le mura: ci sono, ad esempio, piazza della Libertà e piazza Vittorio Veneto. Quest'ultima, peraltro, indipendente dalla Ztl in quanto vi si può accedere sempre, che non si è capito bene come viene regolamentata. Se tu fai delle scelte ma poi sono a singhiozzo, non le comunichi in modo giusto è come non averle fatte. Devono essere stilate ordinanze, provvedimenti comprensibili ed organici non presi a singhiozzo che vanno altrimenti a discapito di utenti, siano essi residenti del centro o di chi ci si vuol recare. Il messaggio lanciato, Macerata torna fuori, pubblicizzando le attività di somministrazione di alimenti e bevande non ha fatto capire nulla a nessuno. Ne paga le conseguenze chi trasgredisce e viene sanzionato non sempre per sua colpa». Dal canto suo, chiamata in causa, l'amministrazione comunale ribadisce quelle che sono le linee che sono state scelte per far ripartire la città dopo la chiusura causa Covid 19. «Non mi va di entrare ancora una volta in polemica con Marchiori e la Lega afferma il sindaco Romano Carancini - perché mi sembrano le solite uscite che hanno come scopo la propaganda. Non li ritengo argomenti seri di dibattito. I nostri provvedimenti non sono affatto confusi o poco chiari. Sulla questione Marchiori ha fatto anche un post su Facebook, credo che ancora una volta lui tenti una provocazione che viene smascherata dagli stessi commenti che hanno seguito la sua uscita. Non esiste alcuno slalom per entrare con l'auto in centro storico, ma bensì due finestre chiarissime di apertura, tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, segnalate con tanto di semaforo in via Don Minzoni. È stata modificata la gestione del parcheggio in piazza Vittorio Veneto dove è prevista la gratuità per la sosta di un'ora, successivamente un euro all'ora con sosta limitata a massimo due ore. L'apertura totale che viene chiesta da Marchiori non tiene conto che in città ci sono anche i residenti e che quindi bisogna tenere in considerazione e contemperare le esigenze di chi in centro vive e di chi viene per frequentare la città o fare acquisti. Io la penso così e in questo abbiamo decisamente dei punti di vista lontanissimi come mi pare più che evidente».

La mobilitazione

Su questo fronte, sempre caldo, nei giorni scorsi si erano espressi anche 150 commercianti che hanno sottoscritto un documento che è stato poi inviato all'amministrazione comunale nel quale si chiede l'apertura h24 della Ztl del centro storico con la focalizzazione di alcuni siti che possano consentire anche la sosta, e la gratuità della stessa nelle principali zone di Macerata quali ad esempio corso Cavour, corso Cairoli e piazza Mazzini per almeno due ore al giorno, dalle ore 17 alle 19.

Mauro Giustozzi

