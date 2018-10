CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PERQUISIZIONE MACERATA Un tesoretto di duecentomila euro in contanti. È quanto trovato ieri mattina dai militari della Guardia di finanza impegnati nell'esecuzione di misure e perquisizioni nelle abitazioni e negli studi degli indagati. Contarli tutti, banconota dopo banconota, non è stata un'operazione veloce. Il tesoretto è stato trovato nascosto nell'abitazione di uno dei trenta indagati, un prestanome che a casa aveva fatto scorta di liquidità. Per arrivare anche a lui i pubblici ministeri hanno coordinato un'attenta attività...