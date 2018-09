«La pedana del palco si muove troppo» Fermato il concerto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'IMPREVISTO MACERATA Per motivi di sicurezza, la sera del 30 agosto, sono stati interrotti i balli in Piazza della Libertà. Attorno alle 23.30 gli addetti al servizio di sicurezza hanno interrotto la musica e le persone sul palco sono dovute scendere: la pedana, infatti, si muoveva e, secondo alcuni, rischiava di crollare. Per questo motivo gli addetti alla sicurezza sono intervenuti interrompendo l'Orchestra Mario Riccardi che si stava esibendo. Comprensibile la sorpresa della tantissima gente che affollava la piazza. La decisione, presa...