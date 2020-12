LA PANDEMIA

MACERATA «Nell'ultima settimana c'è stato un calo di accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata dei pazienti positivi al Covid-19; siamo passato da una media di 10-15 a 2-4 al giorno. Questo grazie alle decisioni prese dal Governo centrale, dalla Regione e dall'Asur; in questo modo il sistema sanitario ha retto». A dirlo è il direttore del pronto soccorso, il dottor Emanuele Rossi, le cui parole certifica l'uscita dal gorgo di contagi e ricoveri che avevano portato al limite la capacità ricettiva della struttura. Un calo notevole, l'uscita da un incubo in appena una settimana, «frutto delle misure di contenimento della diffusione del virus messe in atto da Governo, Regione e Asur ha spiegato Rossi -. La dottoressa Nadia Storti (direttore regionale Asur, ndr.) ha applicato perfettamente quanto stabilito dal piano pandemico con la messa in funzione a regime del Covid-center di Civitanova e poi dei posti letto all'ospedale di Camerino come previsto appunto dal piano pandemico con la speranza che si torni al più presto alle funzioni ordinarie dell'ospedale della città ducale».

Le precauzioni

«Chiaro che però il virus non è sparito e anzi cammina sulle nostre gambe ha sottolineato ancora il direttore del pronto soccorso -. Il senso di responsabilità di una comunità si misura quindi nel rispetto delle regole normate da chi ha funzioni di pubblica sicurezza ed è quindi preposto a farle. Distanziamento sociale, utilizzo della mascherina e igiene delle mani; il calo dei contagi è anche dovuto al fatto che i cittadini si stanno mostrando ligi e rispettosi delle norme ed è giusto continuare su questa strada senza abbassare la guardia soprattutto in questo periodo di festività. Come possiamo evidenziare infatti la diffusione del contagio, oggi, avviene in ambito domestico quindi a Natale facciamo attenzione agli incontri in famiglia che dobbiamo evitare soprattutto per tutelare le persone più fragili che sono gli anziani». E proprio gli anziani rappresentano la maggior parte dei soggetti che arrivano in ospedale contagiati dal virus.

I soggetti fragili

«Circa il 70% dei pazienti è over 60 mentre il 30% è under 60 ha spiegato il dottor Rossi -. Dobbiamo isolare precocemente i focolai ed è ottima l'iniziativa del presidente regionale Acquaroli e dell'assessore alla sanità Saltamartini di sottoporre a screening di massa i cittadini per individuare, in maniera precoce, eventuali positivi. Tutto ciò in attesa dell'arrivo del vaccino che rappresenta probabilmente la soluzione definitiva per sconfiggere questa subdola malattia. Un ringraziamento personale va anche al sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e al suo delegato alla sanità Giordano Ripa per la vicinanza espressa al personale sanitario del pronto soccorso». Un mese di novembre che ha fatto registrare più contagi che negli ultimi otto mesi. «In termini di accesso al pronto soccorso abbiamo avuto un novembre sostanzialmente simile a marzo ha proseguito Rossi -. Ci sono stati sì più contagi, ma le persone si sono curate prima e meglio rispetto alla prima ondata e ne sono arrivate meno in ospedale; nel complesso quindi il sistema sanitario ha retto. E può continuare a reggere se i numeri dei contagi rimangono limitati e se rimangono al contempo limitate anche le persone che necessitano del ricovero ospedaliero. Quindi non abbassiamo la guardia e non vanifichiamo quanto fatto fino a oggi».

I rischi

Perché un rischio della terza ondata «c'è ed è reale ed è legato ai comportamenti che adotteremo durante queste festività natalizie ha concluso il direttore del pronto soccorso -. Se saremo attenti e rispettosi delle norme avremo sicuramente un buon risultato».

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA