La nuova scuola Manzoni e le mura Il Comune indica le priorità del 2021

IL PIANO

CORRIDONIA È l'atto che svela i programmi futuri dell'amministrazione comunale per quanto riguarda i lavori pubblici. Per questo il piano triennale delle opere pubbliche riveste sempre grande importanza in quanto consente di guardare avanti, verso i piani a medio-lungo termine per lo sviluppo della città. A Corridonia questo è ancora più importante soprattutto sul versante dell'edilizia scolastica, dove il fermento è notevole e il dibattito caldissimo. In totale sono 12 le opere previste per il 2021.

Le priorità

Tra quelle a livello di priorità 1 (il massimo) spicca la ricostruzione delle mura castellane, intervento per il quale giusto qualche settimana fa il Comune ha ricevuto il via libera per il contributo da 1,2 milioni dal Governo. Obiettivo del sindaco Paolo Cartechini arrivare al compimento dell'opera prima di fine mandato, nella primavera 2022, e infatti la previsione è spalmata su due annualità: 800 mila euro sul 2021, 400 mila sul 2022. L'altro grande cantiere che si prevede partirà nell'anno che sta per arrivare è quello per la realizzazione del nuovo complesso scolastico Manzoni all'ex mattatoio. Opera criticata da più parti, ma per la quale l'amministrazione comunale sta tirando dritto, di concerto con la Soprintendenza (visto che ci sono alcuni edifici vincolati). I primi 200 mila euro per l'opera saranno sul piatto già nel 2021, altri 320 mila nel 2022, mentre il grosso (5 milioni e spiccioli) arriverà nel 2023.

Le rinunce

Spariti tutti gli altri interventi: niente sul nuovo plesso di via Sant'Anna, in attesa dei fondi per coprire l'opera, niente sulle scuole di Colbuccaro, per le quali un mese fa il commissario per la ricostruzione post sisma 2016 aveva annunciato l'arrivo di 1,2 milioni. Restano solo 75 mila euro per l'adeguamento antincendio dell'asilo nido in via Rossini. Tra gli altri interventi previsti per il 2021 in priorità 1 ci sono il ripristino funzionale della Torre campanaria della chiesa di San Francesco (150 mila euro) e tre progetti di manutenzione straordinaria per viabilità (90 mila euro), edifici comunali (80 mila euro) e scuole (70 mila euro).

Le altre opere

Hanno invece gradi di priorità inferiore il progetto di riqualificazione di Villa Fermani (200 mila euro nel 2021, 320 mila nel 2022), la realizzazione del marciapiede di collegamento tra centro e cimitero (410 mila euro equamente divisi tra 2021 e 2022), il completamento dell'area sportiva in via Mattei (187 mila euro), la sistemazione dei sampietrini in via Cavour (90 mila euro) e la manutenzione della pubblica illuminazione (40 mila euro). Investimento totale previsto per il 2021 di 2.182.500 euro.

Marco Pagliariccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

