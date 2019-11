La nuova palestra in via Spalato, appalto a febbraio

LA STRUTTURA

MACERATA Entro febbraio è prevista l'aggiudicazione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori per la nuova palestra della scuola IV Novembre di via Spalato. Subito dopo si potrà aprire il cantiere con i lavori che si completeranno nell'arco di cento giorni. Si arricchirà così il parco degli impianti sportivi della città. Infatti, è in arrivo una nuova palestra a servizio della scuola IV Novembre in via Spalato, ma anche della cittadinanza. La palestra verrà realizzata in un'area interamente di proprietà pubblica, adiacente al plesso scolastico, e sarà a servizio non solo degli alunni che frequentano il plesso, ma di tutta la cittadinanza. In orario extrascolastico, infatti, potrà essere sede delle realtà associative sportive maceratesi. Il complesso, realizzato con struttura portante a telaio in calcestruzzo armato, prevede una copertura realizzata in legno lamellare per la parte relativa al campo da gioco che sarà di 24 x 15 m, pavimentato in pvc e adeguato per tutte le principali attività indoor come pallavolo, basket e pallamano, con un'altezza libera minima di 7,70 metri.

I costi

La struttura, adiacente alla scuola ma del tutto indipendente, sarà inoltre completata da spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. L'intervento, del costo complessivo di 1.195.000 euro, era stato inserito dal Comune nel piano regionale per l'edilizia scolastica 2018 - 2020, e in seguito a questo ha ottenuto un importante finanziamento da parte del Miur, pari a 490.000 euro. «Un altro importante passo in avanti nel percorso di miglioramento delle strutture scolastiche del nostro capoluogo, che ci ha visto costantemente impegnati in questi anni commenta l'assessore Paola Casoni -. Tra poco tempo vedremo l'inizio dei lavori di questa palestra, molto attesa».

m . g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA