La nuova biblioteca è realtà la cultura rilancia il centro

LA CERIMONIA

MACERATA Non una semplice biblioteca ma sempre più un vero e proprio hub culturale della città. Capace di rilanciare il centro storico e diventare un polo attrattivo destinato in particolare ai giovani, agli studenti, alle nuove generazioni e anche a chi nel capoluogo arriva per visitare la città e fare del turismo. È la biblioteca comunale Mozzi Borgetti che ha inaugurato ieri la public library, nuovi spazi, nuovi servizi multimediali, con locali dotati di strumenti altamente tecnologici, capace di essere sempre più un luogo di incontro.

Le autorità

Presenti al gran completo la giunta con il sindaco Romano Carancini e l'assessore alla Cultura Stefania Monteverde in testa, oltre a diversi consiglieri, esponenti delle forze dell'ordine, il vescovo Nazareno Marconi che ha sfidato l'influenza pur di esserci, e tutti coloro che hanno lavorato in questi tredici anni (il progetto iniziale risale infatti al 2006) per far sì che la nuova Bmb, acronimo di Biblioteca Mozzi Borgetti, prendesse forma. Dopo il taglio del nastro, eseguito dal sindaco Carancini nel nuovo ingresso dove è stata ricavata la sala accoglienza e quelle dedicate ai bambini, gli invitati ed i numerosi cittadini intervenuti all'inaugurazione sono scesi nell'auditorium dove si è tenuta la cerimonia di presentazione.

I locali

Solo successivamente si è scesi nei piani sottostanti per ammirare la public library, dove le pubblicazioni sono esposte in ampi e luminosi scaffali aperti. «Oggi è tanta l'emozione ha esordito Romano Carancini - perché Macerata riconquista uno spazio importante che farà crescere la città, dove le nuove generazioni troveranno la possibilità di conoscere da dove veniamo e cosa siamo. Ritengo che questa sia un'occasione addirittura più forte di quella che nel 2014 portò all'inaugurazione di Palazzo Buonaccorsi: che è il salotto della città ma è un luogo dedicato in particolare ai turisti, a chi arriva a Macerata. La Bmb è invece diversa perché è soprattutto per noi maceratesi: queste mura trasudano la storia della città, ci raccontano di dove siamo e come siamo». Dal nuovo ingresso si può accedere facilmente alla parte posteriore della biblioteca, cioè ai nuovi spazi della palazzina ex terme e ai suoi servizi, in primis la public library che dà alla biblioteca una connotazione moderna e funzionale in linea con le grandi biblioteche delle maggiori città europee.

I servizi

Ai bambini e ai giovani lettori è dedicata un'ampia sezione suddivisa in tre spazi distinti: Biblio Kids, Biblio Junior e Biblio Young Generation con una ricca sezione di grafic novel e fantasy. «La Bmb sarà un luogo di accesso alla città e di socializzazione ha rimarcato il sindaco - un luogo di tutti dove incontrare l'altro. E non finisce qui perché ci sarà la riapertura della Specola all'ultimo piano del palazzo e, in futuro, grazie anche alla collaborazione con il vescovo Marconi, quando sarà attivo il vicino auditorium San Giovanni non escludo che questo complesso sia tutto collegato come fosse un unico corpo». L'immobile ha avuto la possibilità di un ampio restauro di rigenerazione grazie ai fondi del Piano attuativo regionale-Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo complessivo di oltre 3 milioni 400 mila euro di cui 2 milioni 657 mila a carico della Regione Marche e 750 mila a carico del Comune di Macerata.

L'allestimento

«L'intervento dell'allestimento per un ammontare complessivo di 300 mila euro - ha ricordato l'assessore alla Cultura, Stefania Monteverde - è stato finanziato nell'ambito del Programma operativo regionale del fondo europeo di sviluppo regionale. L'idea che ci ha guidato in questi anni è stata quella di creare una biblioteca contenitore di saperi, una autentica piazza dove si possono trovare libri, musica e che diventi un centro civico di incontro per i maceratesi di tutte le età. Questa nuova Bmb ha una missione che è quella di esplorare il mondo che ci circonda attraverso i libri e tutti quegli strumenti multimediali di cui è stata dotata questa biblioteca. Un posto bellissimo che ora aspetta solo di essere pieno di vita».

Mauro Giustozzi

