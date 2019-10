La normativa istitutiva è in vigore da inizio 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA NOVITÀMACERATA La legge istitutiva delle Dat è in vigore dal 31 gennaio 2018 ed ha apportato importanti novità a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona. La legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, introducendo la disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento. Ci si può esprimere in merito...