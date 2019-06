CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CESSAPALOMBO Fotografie che raccontano il territorio dell'Unione Montana dei Monti Azzuri in mostra al Giardino delle Farfalle di Cessapalombo. Non c'è cornice migliore di un sito di grande interesse naturalistico all'interno del Parco dei Monti Sibillini per allestire la mostra fotografica con 17 scatti realizzati da chi ha partecipato al contest Scatta la Primavera, indetto sulla pagina Instagram dell'Unione per promuovere il territorio che comprende 15 Comuni. L'esposizione aperta alla presenza del presidente dell'Unione Montana dei Monti...