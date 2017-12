«La Municipale va impiegata anche di notte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIAMACERATA «Da troppo tempo assistiamo a Macerata ad episodi di criminalità diffusa che stanno preoccupando, e non poco, tutta la cittadinanza. Furti nelle abitazioni, nelle attività commerciali ed in alcuni casi anche nelle strutture pubbliche, unitamente ad atti di violenza e di teppismo, stanno destabilizzando il nostro capoluogo». A parlare è Simone Livi, segretario di Azione in movimento. «I recenti fatti di cronaca - continua - purtroppo testimoniano un andamento negativo che sembra essere incontrollabile, nonostante gli...