LA MOVIDA

MACERATA La zona arancione che entrerà in vigore domani non ha di certo impensierito il popolo della movida che ha, invece, approfittato dell'ultimo weekend di libertà per godersi l'aperitivo. Assembramenti nei principali centri della provincia che sono stati blindati e controllati a tappeto dalle forze dell'ordine. «Ho fatto un giro per le vie del centro - ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli - insieme al questore Vincenzo Trombadore, alla Polizia locale, ai carabinieri e alla Polizia di Stato per monitorare la situazione in relazione agli assembramenti. La voglia dei giovani di vivere la normalità e la spensieratezza tipica della loro età è tanta, ma dobbiamo avere ben presente che l'emergenza sanitaria è ancora in atto. Tutti, grazie al lavoro e alla costante attività di informazione delle forze dell'ordine, hanno mostrato rispetto per le regole. Mi auguro che questi comportamenti vengano tenuti anche nei prossimi giorni». Anche a Civitanova in tanti hanno approfittato della bella giornata di sole per affollare, sin dal mattino, il lungomare e il centro. Nonostante le numerose presenze, le attività hanno rispettato le prescrizioni, chiudendo i battenti dalle 18. Chiusure che non sono servite a svuotare le vie delle città: sono state registrate numerose presenze fino alle 20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA