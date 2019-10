La movida accende il centro tornano i giovedì universitari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL RILANCIOMACERATA Non solo appunti, studio e lezioni. Con il ritorno in città degli universitari ripartono anche le serate e il centro torna così ad accendersi. La serata tradizionalmente dedicata agli universitari a Macerata è il giovedì. Dal caffè all'aperitivo, dalla musica dal vivo alla cena c'è spazio per tutti, dato che il centro storico è costellato di locali di ogni tipo. La movida universitaria Si parte già dall'aperitivo, come si diceva, con i locali che si riempiono a mano a mano che la serata avanza; tante le proposte...