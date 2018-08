La morte di Diego, schiacciato sul prato da un'automobile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PRECEDENTESAN SEVERINO La tragedia sfiorata ieri mattina sul monte Vermenone, tra Sefro e Fiuminata, ha riportato alla mente la tragica morte ad un rave party, avvenuta tre anni fa, di un 18enne di Loro Piceno, Diego Luchetti. Quella tragica notte tra il sette e l'otto settembre 2013 in zona monte Faito, al confine tra San Severino e Gagliole, in una vecchia cava tra le frazioni settempedane di Serripola e Stigliano, si stava svolgendo un rave party non autorizzato, con centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia. Il 18enne di Loro...