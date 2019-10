La metamorfosi di Fontescodella parking e attracco meccanizzato

LA VIABILITÀ

MACERATA Dalle ore otto alle nove di ogni giorno, oltre seimila auto circolano a Macerata, una pressione enorme sulla città, che peraltro si ripete in altri orari della giornata e che conferma la necessità di un piano di mobilità sostenibile che assicuri sicurezza e maggiore qualità della vita. Tanto più che il dato emerso dallo studio in corso si accompagna ad altri non meno significativi, come per esempio il fatto che il 34% di tale massa di veicoli è traffico interno e il 36% proviene dai comuni limitrofi. Inoltre, chi si muove in macchina lo fa per spostamenti brevi: il 54% infatti usa l'auto per percorrere non più di 4 chilometri.

Lo studio

I numeri sono il risultato del lavoro in corso sul Piano urbano di mobilità sostenibile, lo strumento su cui da più di un anno lavora il Comune insieme alla società Sintagma di Perugia, ormai giunto a una fase piuttosto delineata di proposte. Nella sala convegni dell'Asilo Ricci l'altro giorno l'ingegnere Tito Berti Nulli della Sintagma ha illustrato le linee guida del Piano a un gruppo di portatori di interesse della città che poi sono stati chiamati a dividersi in tre tavoli di lavoro insieme con alcuni tecnici di Sintagma e del Comune. Durante le fasi di questo percorso che porterà all'adozione del Piano è stata raccolta ed elaborata una mole di dati sul traffico insieme a quelli risultanti dai sondaggi cui ha partecipato un campione significativo di cittadini, sono state analizzate le criticità ed individuate le proposte per migliorare la qualità della vita in città attraverso una mobilità sostenibile. Questo strumento, infatti, individuerà 17 azioni che definiranno le linee progettuali della mobilita sostenibile.

Gli interventi

Tra le novità previste dal piano ci sono le zone 30, con limite di velocità a 30 chilometri all'ora, la riorganizzazione della viabilità e la riqualificazione dell'area urbana tra piazza Garibaldi e corso Cavour, l'attracco meccanizzato fra un parcheggio di scambio a Fontescodella e i giardini Diaz, lo sviluppo della ciclabilità e della mobilità elettrica e degli investimenti per favorire la condivisione di bici e autovetture. Infine, centrale sarà il ruolo del trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, seguendo quest'ultimo l'esempio concreto della nuova stazione ferroviaria accanto al polo Bertelli di Unimc.

Le criticità

I dati emersi dall'analisi del traffico illustrati dall'ingegnere Tito Berti Nulli di Sintagma hanno evidenziato come, rispetto ad alcuni anni fa in cui era predominante il traffico mattutino, oggi si rilevano picchi di mobilità anche dalle ore 17 fino alle ore serali, segno che la città è non solo un polo di attrazione per i servizi ma anche per altre attività. Oggi il traffico a Macerata non si muove in maniera sostenibile. L'analisi dei dati raccolti ha consentito di capire dove si distribuisce maggiormente il traffico, i punti di criticità e se gli interventi proposti nel Piano sono efficaci. Nel progetto è prevista anche la bretella via Mattei La Pieve, considerata strategica al fine di escludere le frazioni dal traffico di attraversamento e gli effetti dei nuovi insediamenti, in particolare del nuovo ospedale a Sforzacosta. I tre tavoli di lavoro formati dopo la presentazione della bozza del Piano hanno approfondito gli aspetti su mobilità dolce, sosta, attracchi e nuove polarità, interventi di fluidificazione della circolazion, metropolitana di superficie e trasporto pubblico, con i rispettivi interlocutori: dall'Apm alle Ferrovie dello Stato, dall'Università alle associazioni di categoria e ai sindacati dei lavoratori dipendenti, dalla polizia locale all'Ordine degli architetti, alle realtà cittadine.

I finanziamenti

«Il Piano è strategico - ha detto il sindaco Carancini introducendo i lavori insieme all'assessore alla Mobilità Mario Iesari - perché consentirà a Macerata di partecipare ai finanziamenti che il ministero ha già previsto per gli interventi di mobilità sostenibile e smart city (58 milioni di euro) e destinati alle città che dispongono già di questo strumento». «Esso - ha continuato l'assesore Iesari - mette insieme due diritti fondamentali di tutte le comunità urbane: la mobilità e la sostenibilità ambientale. Il Consiglio comunale ha di recentee fissato obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra (-50% nel 2030). Per mantenere fede a questa promessa è necessario rendere più sostenibile la nostra mobilità urbana che rappresenta oggi la principale fonte di emissione di gas serra».

Giuseppe Porzi

