«La madre delle riforme per le aziende è semplificare la burocrazia»

MACERATA Semplificare la burocrazia, la madre di tutte le riforme. Il direttore della Cna di Macerata Luciano Ramadori guarda oltre la pandemia: «Quando le vaccinazioni avranno raggiunto la maggior parte della popolazione e inizieranno ad arrivare le risorse del Recovery Plan e dei Fondi strutturali europei, dovremmo compiere come Sistema Italia un grosso salto di qualità. Quando sarà possibile ripartire secondo il direttore - molte imprese non ce l'avranno fatta a sopravvivere ma altre, speriamo altrettante, potrebbero nascere. Per le nuove imprese e per tutte le altre che sono riuscite a resistere alla gravissima crisi economica provocata dal Covid, è necessaria una drastica semplificazione burocratica». L'Osservatorio nazionale della Cna, con l'iniziativa Comune che vai, burocrazia che trovi, ha misurato l'impatto negativo delle lunghe procedure, complesse e costose, per avviare un'impresa. «L'Everest della burocrazia è riservato alle attività di autoriparazione; per aprire un'officina il moloch della pubblica amministrazione pretende 86 adempimenti che si traducono in quasi 19mila euro di costi da affrontare. Una scalata quasi identica per gli aspiranti imprenditori falegnami con 78 adempimenti e 19.700 euro di spesa per le pratiche. Le gelaterie superano i bar 73 adempimenti a 71; se la passano meglio, si fa per dire, gli acconciatori con appena 65 pratiche da sbrigare presso 26 enti diversi e un onere di 17.500. Non è difficile capire che così le cose non vanno proprio», spiega Ramadori. La Confederazione da tempo sollecita la lotta contro la cattiva burocrazia e negli ultimi anni non sono mancate le buone intenzioni da parte del legislatore per razionalizzare e semplificare l'apparato burocratico. Tuttavia, secondo Ramadori «nonostante lo sforzo profuso dal Parlamento l'azione di ammodernamento appare ancora inadeguata».

