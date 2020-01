La linea Circolare cambia tragitto e transita in corso della Repubblica

I TRASPORTI

MACERATA Una novità, un servizio in più per consentire di raggiungere il centro della città anche di mercoledì. Si tratta del servizio di trasporto introdotto nell'ultima settimana, grazie al quale l'autobus urbano, la Circolare, torna a percorrere le vie del centro storico, anche di mercoledì fino alla fine del 2020. Una corsa che mancava da tempo e molto richiesta, dal momento che nel giorno di mercato cittadino, il servizio autobus urbano non passava per il centro. Dunque, la linea è stata introdotta proprio per facilitare in particolare gli utenti del mercato. Il percorso della Circolare quindi è il consueto, e prevede l'arrivo in piazza per poi proseguire però lungo corso della Repubblica, in quanto non è possibile passare in via Gramsci dati gli altrettanti banchi presenti. Un percorso semplice sì, ma che ha richiesto inevitabili spostamenti, ovvero la traslazione di qualche metro delle tre bancarelle fino ad ora posizionate davanti al municipio al lato della piazza, e lo scorrimento di un paio di metri del resto dei banchi. «Le bancarelle di fronte al comune, - ha spiegato l'assessore Paola Casoni sono state accorpate qualche metro più in là, mentre il resto dei commercianti ambulanti della piazza si è spostato di qualche metro, facendo spazio agli altri venditori e all'autobus. Purtroppo non tutti sono rimasti soddisfatti di questa scelta, ma il servizio autobus è sicuramente un servizio importante per i cittadini». Nel frattempo l'amministrazione incontrerà i commercianti ambulanti quest'oggi, principalmente per affrontare la questione del transito dell'autobus durante il giorno di mercato, ma anche per ascoltare il resto delle esigenze dei venditori ambulanti.

g. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA