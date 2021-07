LA KERMESSE

MACERATA Il colore giallo e le palme come simbolo del centenario della lirica allo Sferisterio e della sua prima opera rappresentata, l'Aida. Giallo che risplende dalle vetrine addobbate dei negozi e dall'abbigliamento dei visitatori, molti dei quali hanno indossato qualcosa di dorato ed in diversi casi hanno sfoggiato un trucco in stile egiziano, giunti a Macerata per vivere la Notte dell'Opera. Arrivando in città in maniera ordinata e rispettando, nella maggior parte dei casi, le norme di sicurezza che il periodo ancora impone.

Il commento

«La città si è riempita di gente ancor prima del via all'evento e questo ci rende orgogliosi e, devo ammettere, anche emozionati ha detto ieri pomeriggio il sindaco Sandro Parcaroli - La Notte dell'Opera, che è stata preceduta dai tanti appuntamenti nei quartieri e nelle frazioni, è il culmine di un progetto avviato con l'Associazione Arena Sferisterio, con Confcommercio Marche Centrali, con il Banco Marchigiano ma, più coralmente, con tutta la città che ha risposto in modo entusiasta alle celebrazioni del centenario. Un centenario che sta dimostrando, ogni giorno di più, la propria valenza artistica, culturale, turistica e sociale; la magia della Notte dell'Opera, soprattutto dopo la pandemia, ci ha saputo regalare una serata di condivisione, divertimento e di qualità culturale».

