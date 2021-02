LA FORMAZIONE

MACERATA Il pericolo di essere contagiati e portare poi il virus in famiglia a genitori e nonni, il rischio di una zona arancione che non consente di poter usufruire dei pasti all'interno di bar e osterie della città per chi non può accedere alla mensa, il fatto che molti studenti hanno già dallo scorso anno disdetto i contratti di affitto di case private proprio causa covid pesano come macigni sul ritorno in presenza degli studenti di Unimc quando tra qualche giorno sarà possibile per il 50% di loro frequentare le aule dell'ateneo.

L'incertezza

Un'incertezza palpabile che viene testimoniata dagli stessi rappresentanti degli studenti che monitorano la situazione e tengono i rapporti con i vertici dell'ateneo. «Innanzitutto diciamo che siamo contenti che finalmente si possa tornare in aula esordisce Francesca Bollettini rappresentante di Officina Universitaria - auspicando che presto questo possa accadere non solo per le matricole ma per tutti gli studenti. Su alcuni temi, come quello della sicurezza dei trasporti, ci eravamo spesi già nel primo semestre: c'erano delle problematiche con Apm però con le restrizioni imposte anche dalla Regione sul carico dei bus, e purtroppo la minor presenza degli studenti, la problematica è rientrata. Ora che il trasporto pubblico è stato implementato con la riapertura delle scuole superiori credo che ne potremmo beneficiare anche noi». Ci sono però altre due criticità che riguardano la vita dello studente in città: gli affitti delle case private e le mense universitarie. «Non ci risulta che ci siano stati aumenti nei canoni di affitto spiega la Bollettini-: molti studenti da marzo non hanno più beneficiato degli appartamenti causa covid, tanti altri a causa di questi continui cambiamenti delle norme, hanno preferito non impegnarsi nel lungo periodo a cercare casa, visto anche che la didattica online ha sopperito a quella in presenza e sarà ancora così nelle prossime settimane. Riguardo alle mense universitarie c'erano delle criticità sugli orari di apertura che sono state risolte: c'è anche la possibilità di asporto che però si scontra con un problema nei collegi dove le cucine per riscaldare i cibi non sono utilizzabili a causa di una norma nazionale anti covid».

I dubbi

Resta l'incertezza su quanti universitari torneranno davvero in presenza dal mese di febbraio. Se ne fa portavoce Tommaso Ridolfi di Obiettivo Studenti. «Ci hanno telefonato e scritto in egual misura studenti che vogliono tornare ed altri che invece manifestano delle perplessità afferma Ridolfi- scelte personali dettate dalla paura di essere vettori di un possibile contagio, visto che molti di noi vivono con i propri genitori ed i nonni, quindi soggetti fragili. Questo costringe ad operare scelte non facili sul ritorno in presenza. L'auspicio è che ci sia un numero alto di studenti che tornano in aula. Anche perché sul fronte dei trasporti particolari criticità non ci sono mentre sugli affitti l'incertezza che regna in generale ha fatto sì che molti non rinnovassero i contratti. Da gennaio ho notato comunque un aumento di universitari, in particolare in biblioteca dove c'è parecchio movimento. Quello che ci viene segnalato dagli studenti è un problema legato ad un eventuale mantenimento della zona arancione che crea difficoltà a consumare i pasti del pranzo per chi non accede alla mensa: con bar e ristoranti chiusi che fanno solo asporto gli universitari rischiano di dover mangiare all'aperto, non disponendo di un luogo dove appoggiarsi. Abbiamo chiesto all'università di individuare uno spazio da adibire ad aula ristoro e siamo in attesa di una risposta».

La linea

Valerio De Luce, del Consiglio degli studenti, promuove la linea intrapresa dai vertici di Unimc di favorire inizialmente il rientro in presenza delle matricole in assoluta sicurezza. «E' un primo segno di normalità ci dice- e come consiglio degli studenti appoggiamo questa decisione. Con il 50% in presenza non ci saranno di certo problemi sui trasporti: va detto che molti studenti peraltro si spostano a piedi tra i vari Dipartimenti, eccezion fatta per Vallebona che ora è però servita anche da una fermata del treno. Piuttosto resta la criticità per chi non ha diritto alla mensa e non ha un posto dove consumare il pasto se bar e locali pubblici dovranno restare chiusi. Su questo bisogna lavorare per trovare una soluzione adeguata».

Mauro Giustozzi

