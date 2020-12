LA FORMAZIONE

Sono prorogate le iscrizioni al corso gratuito di qualifica aiuto cuoco della durata di 300 ore. Il percorso formativo è rivolto a disoccupati con esperienza pregressa coerente nel settore e sarà svolto a Cingoli anche tramite didattica a distanza, in ottemperanza alla normativa in vigore all'avvio, volta al contrasto dell'emergenza Covid-19

Il corso, di qualifica aiuto cuoco, è organizzato dall'ente di formazione Lacam ed è finanziato tramite il fondo sociale europeo dalla Regione Marche quindi completamente gratuito ed offre possibilità d'impiego nel settore pubblico e privato come agriturismi, ristoranti, alberghi, trattorie, tavole calde, fast food ed imprese di servizi di food & beverage che si occupano di banqueting e catering. I docenti impiegati da Lacam hanno esperienza professionale pluriennale nel settore e seguiranno i 15 allievi, passo passo, lungo tutto l'arco del percorso che sarà articolato in 210 ore di aula e 90 ore di stage/project work più esami, al fine di favorire il completamento ottimale delle attività formative e l'ottenimento della qualifica, che è riconosciuta e concretamente spendibile nel mondo del lavoro.

