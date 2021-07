LA FESTA

MACERATA Vittoria storica e straordinaria ai rigori arrivata pochi minuti prima di mezzanotte. Ciò di cui l'Italia aveva bisogno e la provincia di Macerata ancora di più. Lacrime di gioia e grande festa ovunque. La terra in ginocchio, per il sisma prima e per la pandemia poi, aveva bisogno di sentirsi di nuovo unita per qualcosa di grande. E il trionfo degli Azzurri, che a Wembley hanno alzato la coppa dei campioni d'Europa, è stato grande. La leggerezza che manca da diversi anni in queste zone è tornata a sventolare come le bandiere che, dopo la vittoria, hanno riempito le piazze, le strade e le vie della provincia: dall'entroterra più ferito alla costa con i primi turisti, i caroselli sono stati di un entusiasmo travolgente. Ovunque il tricolore e la voglia di tifare, di festeggiare una squadra di campioni che ha regalato una super notte magica.

Le emozioni

Perché se alcuni hanno deciso di emozionarsi davanti alla tv di casa, in tanti hanno scelto i maxi schermi nelle piazze, come quelli allestiti a Civitanova, San Severino e Tolentino. Macerata, invece, non ha voluto rischiare: il Comune ha rinunciato al maxi schermo ma ha trasformato il centro in un'area pedonale. Ma tutte le piazze erano comunque tirate a lucido per la grande finale, divise tra la paura dei contagi e la voglia di tornare a stare insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA