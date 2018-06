CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FEDEMACERATA La pioggia che ha accompagnato l'arrivo dei fedeli al Pellegrinaggio Macerata-Loreto numero 40. Poi il sole al tramonto per dare il via a quella che è una festa di comunità. Migliaia, una cifra che si avvicinerà alle centomila presenze nel cammino della notte: tantissimi quelli che, fuori dallo stadio o in altre postazione (come a Villa Potenza), hanno seguito la cerimonia, visto che l'accesso all'Helvia Recina è stato consentito, per motivi di sicurezza, a sole 9850 persone.La telefonata di Papa FrancescoAttesissimo il...