LA FEDE

MACERATA Da questa mattina si potrà tornare alla messa. I sacerdoti potranno celebrare la liturgia ma le regole da seguire per evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento sociale trasformano le nostre chiese. Il protocollo è quello firmato tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Governo per la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. «Un compito da svolgere insieme e in sicurezza, senza improvvisazioni», come ricordato in una lettera con la quale mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, è stato chiaro: «Molti parlano di maturità dei fedeli e dei preti, di Chiesa adulta che sa prendersi le sue responsabilità, tutte cose ottime e vere che è il momento di dimostrare». Nel documento vengono evidenziati alcuni passaggi chiave, anche per quanto riguarda le fasi preliminari di preparazione alla messa. «Un prete da solo, senza la collaborazione di alcuni laici responsabili non sarà in grado di celebrare l'eucarestia rispettando il protocollo - indica ancora Marconi -, perciò è fondamentale comprendere su chi si può contare seriamente e far comprendere loro che si tratta di un aiuto importante».

I volontari

Supporto che dovrà essere messo in pratica da volontari che controlleranno le fasi dell'ingresso in chiesa, una persona per volta (a esclusione delle famiglie con bambini che potranno sistemarsi vicini al posto indicato) e alla distanza di 1,5 metri; fino al raggiungimento del numero massimo consentito (e indicato su più manifesti), secondo lo spazio pari almeno a un metro laterale e frontale. Collaboratori che saranno riconoscibili tramite una pettorina o la divisa della Confraternità e che dovranno indossare adeguati dispositivi di protezioni individuale. Ciò che vale per le celebrazioni all'aperto («da privilegiare almeno per le prime settimane») e in chiesa è il possesso della mascherina: chi non ce l'ha non può partecipare. Invariati i criteri fondamentali conosciuti durante l'emergenza Covid-19: igienizzazione personale e dei locali («Prima e dopo la Messa, il prete pulisce insieme ai collaboratori: è questa la lavanda dei piedi che oggi ci è richiesta»), accesso non consentito in caso di sintomi influenzali, temperatura corporea pari o superiore a 37,5° o a chi è stato in contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti. «Le informazioni andranno date alle persone con la massima chiarezza - aggiunge il vescovo nella lettera -, e sarà favorito l'accesso delle persone diversamente abili prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione sempre nel rispetto della normativa vigente». In questa fase continuano a essere assenti il coro («è l'assemblea tutta che canta») e il segno della pace, mentre la comunione sarà offerta sul posto a chi rimarrà in piedi e porgerà le mani per ricevere. La confessione, inoltre, avverrà contattando i sacerdoti «in tempi e luoghi adeguati», ma non durante la Messa «per evitare ogni spostamento».

Veronica Bucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA