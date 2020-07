LA CULTURA

MACERATA Musei di Macerata, arrivano nuovi orari estivi e city tour. Con la recente inaugurazione del nuovo allestimento museale dello Sferisterio, la città di Macerata si prepara ad un'estate di ricca offerta culturale. Il circuito museale ha ampliato gli orari di apertura dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10 alle 19, per garantire la migliore fruizione da parte dei tanti visitatori che in queste settimane hanno scelto Macerata come meta turistica.

Il contenitore

Prezioso contenitore d'arte della città sono i Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi con il Museo della Carrozza, l'elegante Pinacoteca di Arte Antica, la suggestiva Galleria dell'Eneide e l'interessante collezione di arte moderna. L'Arena Sferisterio, straordinario e unico teatro all'aperto semicircolare di oltre 2400 posti, si presenta oggi con un nuovo allestimento moderno e coinvolgente. Al secondo piano nella Gran Sala, intitolata al fondatore di Musicultura Piero Cesanelli, il visitatore può approfondire la storia del monumento e delle manifestazioni che lo hanno posto sempre al centro della vita della città. L'allestimento offre molte chiavi di lettura interattive: video, riproduzione di documenti d'archivio, planimetrie architettoniche, pannelli descrittivi, schermi touch con testi, foto d'epoca, opere musicali, archivio di rassegne. Alle ore 11 e alle 17, dal martedì alla domenica, è in programma il City Tour, una visita accompagnata alla scoperta delle sale monumentali della Biblioteca comunale Mozzi-Borgetti e del meccanismo del suggestivo orologio astronomico di Piazza della Libertà. La visita ha la durata di un'ora. Ad accogliere il visitatore c'è l'ufficio informazioni Tipico Tips in piazza della Libertà, uno spazio per ricevere informazioni ma anche per acquistare prodotti tipici del territorio, aperto tutti i giorni (chiuso solo il lunedì) dalle 10 alle 19. La visita al circuito museale è possibile con un biglietto unico. A marcare il rapporto speciale che unisce i Musei di Macerata con il territorio, una speciale possibilità di ingresso al circuito è dedicata ai residenti nella Marca Maceratese, a cui è rivolta la card mccult, che con soli 3 euro consente per un anno il libero ingresso a tutte le strutture.

Veronica Bucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA