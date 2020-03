LA CRONACA

MACERATA Salgono a 7 i casi positivi di Coronavirus nel Maceratese. Oltre all'ingegnere 33enne di Civitanova, all'imprenditore 55enne di Porto Recanati e alla 59enne di Cingoli si aggiungono anche un medico dell'ospedale di Macerata e altri tre casi. Rimangono in isolamento e costantemente monitorati i familiari dell'uomo portorecanatese e il medico di base del 55enne. L'imprenditore, insieme all'ingegnere di Reggio Emilia ma residente per lavoro a Civitanova sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale di Fermo. Le condizioni della donna di Cingoli, ricoverata martedì in terapia intensiva al Carlo Urbani di Jesi, sono stabili e ci vorranno almeno altre due settimane per avere un quadro clinico, anche se non definitivo, più chiaro e più indicativo.

I familiari

Invece stanno bene i familiari in isolamento domiciliare. Mentre ancora è un giallo sul luogo in cui la donna sarebbe stata contagiata dato che è stato accertato che nessuno della famiglia ha frequentato località o zone a rischio. C'è anche un altro aspetto da chiarire e cioè perché la donna è stata ricoverata al nosocomio jesino (senza nulla togliere alla professionalità dei sanitari che operano all'ospedale di Jesi) e non al regionale di Torrette. La notizia ha creato un po' di allarmismo nel paese e diversi locali pubblici, per seguire alla lettera le disposizioni in atto, si sono muniti di prodotti sanificanti e hanno installato all'ingresso dei propri esercizi commerciali dei point sanaty per la clientela.

I contatti

«Continuiamo a tenerci in contatto quotidianamente con i funzionari dell'Asur Marche - ha detto ieri il sindaco Michele Vittori - e nello stesso tempo monitoriamo sempre con attenzione la situazione generale confermando per intero le ordinanze in atto e questo vale anche per la chiusura del Cineteatro Farnese e dell'oratorio parrocchiale». Positivo al Coronavirus anche un medico dell'ospedale di Macerata: l'uomo non sarebbe comunque in gravi condizioni. L'Area Vasta 3 ha disposto la chiusura del reparto di Dermatologia e messo in quarantena i pazienti. In isolamento anche i familiari del professionista. Il medico era a casa da una settimana con dei sintomi influenzali e, dopo essersi sottoposto al tampone, è risultato positivo. Sono risultate negative al tampone invece la 13enne di Recanati e una seconda donna sempre residente nella città leopardiana che era stata sottoposta al test del Covid-19. Rimane ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale di Civitanova la donna di 74 anni di Pesaro trasferita presso il nosocomio della città rivierasca tra sabato e domenica. Il Gores, che al momento non ha rilasciato informazioni sugli altri tre pazienti positivi nella provincia, ha comunicato che nel maceratese, a oggi, ci sono anche 60 casi in isolamento domiciliare: cinque di questi sono sintomatici mentre gli altri non presentano sintomi; 13 sono operatori sanitari. La contabilità dei contagiati è tuttavia in continuo aggiornamento con dati che sono in crescita quotidianamente.

Alessandra Bastarè

Leonardo Massaccesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA