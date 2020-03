LA CRONACA

MACERATA Rimangono due i casi positivi al Coronavirus nel Maceratese: l'ingegnere 33enne di Civitanova e l'imprenditore 55enne di Porto Recanati. Entrambi i pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Murri di Fermo e le loro condizioni restano stabili. Il medico curante dell'imprenditore portorecanatese risultato positivo si è messo volontariamente in quarantena, mentre anche un'anziana familiare dell'uomo è stata trasportata per accertamenti in ospedale. In casa, attualmente senza alcun sintomo, sono rimaste la moglie e la figlia. Sempre ieri, al pronto soccorso un altro anziano è stato sottoposto ad accertamenti.

Le verifiche

Il sindaco Roberto Mozzicafreddo, nel frattempo, sta provvedendo a dare, attraverso il gruppo comunale di Protezione civile, il quadro della situazione alla popolazione. «Stiamo monitorando attentamente la situazione e stiamo offrendo la massima disponibilità alla famiglia colpita da questa situazione ha dichiarato -. Attenzione sì ma non allarmismo. Ci stiamo attenendo alla lettera a quanto disposto dalla protezione civile regionale e dall'Asur». Nel frattempo in città cresce la paura per altri possibili contagi.

L'equivoco

Chiarito invece il giallo del paziente positivo che l'ordinanza della Regione Marche di martedì sera aveva riferito esserci nel territorio comunale di Matelica. «Siamo consapevoli delle difficoltà causate a ogni livello burocratico e amministrativo dall'emergenza sanitaria Covid-19, ma ciò non deve causare disagi alla cittadinanza e/o danni alle attività economiche del territorio ha commentato il primo cittadino Massimo Baldini -. L'ordinanza ha generato molti dubbi in merito, panico nella cittadinanza e preoccupazione per le attività economiche; questa mattina (ieri, ndr.) molte aziende hanno telefonato lamentando disdette di incontri da parte di clienti sia nazionali che esteri». Dalla Regione hanno fatto sapere infatti che si tratta di un cambio di residenza e che quindi non c'è nessun paziente positivo al Coronavirus a Matelica. «L'indicazione del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, in Malattie infettive e in isolamento domiciliare doveva essere specificato nel dettaglio e non genericamente distribuito fra i comuni di residenza dei malati ha aggiunto Baldini -. Infatti per Matelica ci è stata fatta solamente una segnalazione da parte del Dipartimento di Prevenzione e Malattie Infettive dell'Asur Marche Area Vasta 3 a firma della dottoressa Franca Laici dove è stato comunicato un isolamento domiciliare fiduciario presso la propria abitazione».

La critica

Sulla questione sono intervenuti anche il responsabile della Lega Marche, il senatore Paolo Arrigoni, e i colleghi regionali Sandro Zaffiri, Luigi Zura Puntaroni, Marzia Malaigia e Mirco Carloni. «Con la nuova ordinanza emanata dalla Regione, Ceriscioli ha preso un altro abbaglio e si è reso protagonista di procurato allarme presso la comunità di Matelica. Non solo Ceriscioli non ha comunicato nulla al sindaco di Matelica hanno spiegato dalle file dell'opposizione ma ha causato degli immotivati disagi alla cittadinanza e danni alle attività economiche del territorio. Queste mancanze e il pressappochismo dimostrato non sono più tollerabili perché rischiano di alimentare dubbi, panico e preoccupazione nella cittadinanza», hanno concluso gli esponenti del Carroccio. Intanto al Comune di Civitanova da oggi ingressi scaglionati negli uffici (massimo quattro alla volta) e igienizzazione delle mani prima di entrare. Per quanto riguarda invece i grandi eventi in forse l'inaugurazione dell'anno accademico in programma lunedì con il presidente Mattarella. Nessuna disdetta ufficiale da Unimc ma appare poco probabile che la cerimonia si faccia con ateneo e scuole chiuse.

Alessandra Bastarè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA