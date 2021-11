La crociata di Sforzacosta «Antenna nel piazzale? No, va spostata altrove»

LA MOBILITAZIONE

MACERATA Sforzacosta e Corneto epicentro della protesta dei residenti per le installazioni di nuove antenne telefoniche. Un tema, quelle delle antenne, che rimane di stretta attualità, perché ora che siamo nell'era del 5G, in cui i gestori telefonici avranno necessità di installarne di nuove (e numerose) in tutta la città sarà necessario trovare una soluzione che accontenti tutti.

L'installazione

E' evidente che a nessuno piace, esteticamente, avere un palo con tanto di trasmettitori telefonici nelle vicinanze della propria abitazione ma è altrettanto vero che questi impianti non potranno essere posizionati in aperta campagna. Così i due borghi che si trovano in zone opposte del capoluogo sono ora uniti dalla contestazione all'imminente installazione di impianti di trasmissione del segnale di banda larga. A Sforzacosta sono apparsi nottetempo diversi cartelli posizionati in vari punti della frazione con su scritto No all'antenna 5G a Sforzacosta. Dopo il silenzio caduto negli ultimi mesi sulla richiesta avanzata per la costruzione di un impianto nel piazzale della stazione, i residenti hanno deciso di avviare una raccolta di firme che verrà effettuata nelle varie attività commerciali del borgo per chiedere nuovamente all'amministrazione di bloccare il progetto. «Si tratta di un impianto alto 34 metri che sorgerebbe nel piazzale della stazione delle ferrovie davanti alla nostra chiesa dice Marco Menchi che è uno dei residenti promotori dell'iniziativa, nonché ex consigliere comunale- contro ogni logica urbanistica e territoriale. L'amministrazione non ha fatto nessun atto che abbia detto no a questa richiesta, anzi ha proceduto ad autorizzare semplicemente con lo strumento del silenzio-assenso. Di qui l'iniziativa che abbiamo lanciato per coinvolgere la popolazione della frazione per sottoscrivere questa petizione nella quale si vuol esprimere tutta la contrarietà e indisponibilità di chi abita a Sforzacosta verso questa installazione».

Le firme

Il via alle firme avvenuto giovedì pomeriggio ha avuto già buoni riscontri e l'azione dei promotori proseguirà anche in queste giornate festive. «C'è stata pochissima informazione ai residenti su quello che accadrà con questa nuova antenna prosegue Menchi - fermo restando che nelle vicinanze, a Boschetto Ricci, c'è già un altro impianto di telefonia mobile dove si sarebbe potuto collocare anche l'impianto. Invece la scelta è stata di duplicare gli impianti piazzandone uno anche dentro Sforzacosta. Ci sono precedenti di pronunce di Tar e Consiglio di Stato che, ad esempio in corso Cairoli, ha visto sconfitta una compagnia telefonica». Della costruzione del nuovo impianto si era già parlato a febbraio in consiglio comunale, quando la consigliera del Pd, Ninfa Contigiani, aveva presentato un ordine del giorno urgente per chiedere all'amministrazione «di andare contro la richiesta dell'operatore, convocando la conferenza dei servizi il prima possibile e, una volta definita la conferenza, di ragionare sulla possibilità di utilizzare un altro palo già presente nella frazione».

L'opera

Ma, visto che di incontri non ne sono stati fatti, ora i residenti hanno deciso di mettersi all'opera in prima persona. Anche a Corneto la questione della imminente installazione di un'antenna, a distanza di otto anni da una vicenda analoga, ha messo in allarme il quartiere. Una vecchia storia che torna a far protestare il quartiere di Corneto, coi residenti che fanno sentire la loro voce: l'amministrazione avrebbe preso contatti e fatto accordi con la compagnia telefonica per installare una nuova antenna nella zona verde sotto via Bizzarri, in un'area di campagna di un privato che si trova però in prossimità di case abitate.

La sollecitazione

I proprietari degli immobili non ci stanno ed hanno sollecitato a più riprese l'amministrazione comunale ad individuare altre aree idonee dove poter piazzare questo nuovo impianto di trasmissione in 5G. Pure in questo caso, però, la situazione non sarà semplice da sbrogliare, in quanto il Comune ha proposto un'area alternativa comunale alla compagnia telefonica ed è in attesa di una risposta. Il problema è che tale zona dovrà avere le medesime caratteristiche di quella individuata e se questo non accadrà si potrà procedere alla costruzione dell'impianto nel sito già scelto.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

