LA CRISI

MACERATA Aspettative precise che, al momento, appaiono disattese. E nessuna prospettiva per rilanciare lavoro e consumi. I rappresentanti delle due confederazioni del commercio ritengono impossibile vedere anche un solo spiraglio per uscire dal tunnel in questo inizio del nuovo anno. Che ripropone gli stessi interrogativi di quello appena passato. Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali e Alessandro Biagiola, presidente provinciale di Confesercenti denunciano l'assenza di un piano strategico. Pur nell'incertezza che porta con sé una pandemia, per i rappresentanti delle due associazioni di categoria serve quantomeno definire un quadro in cui agire.

Il quadro

È quasi una deformazione professionale: nelle attività imprenditoriali, senza un piano non si va da nessuna parte. E per iniziare, servirebbe un piano vaccinale. «Deve essere degno di un paese civile accusa Massimiliano Polacco con step precisi per raggiungere almeno il 50% della popolazione entro 6/8 mesi. Invece si procede molto a rilento. Le proiezioni non ci fanno ben sperare. E sappiamo bene che senza una copertura vaccinale è difficile solo pensare a qualcosa che assomigli alla normalità». La prima scadenza è quella del 7 gennaio, quando scadrà il Dpcm di Natale con l'Italia in zona rossa. «Praticamente è arrivato e ancora non si sa bene cosa succederà giovedì prossimo. Impossibile fare un pronostico sull'annualità in queste condizioni. Impossibile programmare una qualsiasi attività commerciale o produttiva. Si parla di tutti i fine settimana di gennaio in zona rossa e di alcune regioni in zona arancione. Insomma, si continua a giocare con i colori. Invece ci si aspettava scelte coraggiose ma sicure per ripartire al meglio, con la possibilità di vendite promozionali che è stata concessa dalla Regione e poi i saldi a partire dal 16 gennaio. Almeno per quanto riguarda il settore no-food. Noi, come categoria, siamo positivi per natura ma le prospettive future non sono affatto buone. Viviamo nell'incertezza. I decisori, invece, dovrebbero dimostrare che sono all'altezza di far ripartire il Paese».

I ristori

Altri aspetti, come i ristori o la pace fiscale, sono ritenuti secondari ed insufficienti. «A marzo facciamo un anno di chiusure, troppo tempo, non si può andare avanti. Quello che ci aspettiamo è un piano di rilancio economico e un piano vaccinale serio». Dalla Confesercenti stessi concetti. Alessandro Biagiola aggiunge un elemento di riflessione. «Qui a Recanati il prossimo 19 gennaio partirà la campagna di screening su tutta la popolazione. Ci rendiamo conto, nella seconda metà di gennaio a quasi un anno dall'emergenza, facciamo tamponi rapidi. Ma per quella data dovrebbero partire i vaccini di massa, altroché. Stiamo assistendo ad un deprimente spettacolo sulla vaccinazione. Il governo non riesce a dare una linea su come andare avanti. Altro esempio, le vendite promozionali e i saldi. Si ripete quanto successo con il cashback: si danno possibilità di risparmiare ma poi si chiudono le attività. Si decide un minuto prima di dare il via alle disposizioni tra mille ripensamenti. Invece, proprio nei momenti di crisi, serve chiarezza, bisogna dare una prospettiva sicura a chi lavora. Come facciamo altrimenti ad organizzare l'attività? Gialli, arancioni rossi, non ci si capisce niente». I danni maggiori per il settore food. «L'asporto può essere un mezzo per sopravvivere in un breve periodo ma non è pensabile che possa continuare. I consumi si riducono, i dipendenti perdono salari e il volume di consumi si riduce ancora di più. Non se ne esce».

Emanuele Pagnanini

