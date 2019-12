La Confartigianato organizza incontri per gli imprenditori

L'INIZIATIVA

MACERATA Dopo il convegno di presentazione dell'accordo Ice-Amazon per il Made in Italy, per il sostegno della promozione e vendita dei prodotti di eccellenza sulla piattaforma di e-commerce creata da Amazon stessa, Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha organizzato i primi incontri informativi e formativi dedicati agli imprenditori e professionisti che desiderano iniziare un percorso di digitalizzazione della propria impresa. Il prossimo appuntamento, che si inserisce nel programma dei PerCorsi formativi sul digitale organizzati con il sostegno della Camera di Commercio delle Marche, è previsto per oggi presso il Coworking Navitas di Civitanova Marche, con Luca Carbonelli, conosciuto imprenditore artigiano di seconda generazione, esperto di marketing ed e-commerce con particolare preparazione nella gestione della piattaforma Amazon.

Il programma

Dalle ore 9.30 alle 16.30 Carbonelli terrà un workshop formativo sul tema Fai di Amazon il partner commerciale della tua impresa, che si concluderà con la presentazione del suo libro, da poco edito e distribuito proprio da Amazon, dal titolo Falla esplodere. Come una piccola impresa può affrontare la trasformazione digitale, prevista per le ore 18.30. Ad affrontare il tema dell'innovazione e digitalizzazione saranno inoltre Barbara Trasatti, stimata imprenditrice nel settore della Comunicazione, Andrea Carpineti co-fondatore di DIS Shoes, Sara Servili, fondatrice e Amministratore di Fidoka srl e Presidente del Gruppo ICT di Confartigianato ed Emanuele Conforti, fondatore del portale di e-commerce Mymarca dedicato ai prodotti tipici locali e Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione. A coordinare l'iniziativa, che si concluderà alle 19.45 con un aperitivo di networking, Giuseppe Ripani, responsabile dei Servizi e Consulenza per la digitalizzazione e l'innovazione 4.0 di Confartigianato.

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

