La collaborazione

MACERATA «Credo fermamente in questo progetto di videosorveglianza sovracomunale che può far fare un salto di qualità a sicurezza e prevenzione dei reati». Il comandante della polizia locale di Macerata, Danilo Doria, non ha dubbi che quello intrapreso sia un percorso decisivo nel lavoro di controllo dei territori e rapida individuazione di chi commette reati. «Dal settembre 2018 si è instaurata una collaborazione sinergica con le forze dell'ordine che si è tramutata in 30 attività di indagine ricorda Doria- che hanno riguardato in particolare episodi di danneggiamento, incidenti stradali, scarico di rifiuti dai veicoli: tutto questo è stato possibile grazie al sistema delle telecamere Ocr. Ora sta prendendo sempre più forma questa sinergia tra comuni marchigiani e potrà dare un aumento della sicurezza sia sotto l'aspetto oggettivo che percepito. Darà un impulso alle operazioni di controllo sia amministrative che penali, consentendo alle amministrazioni di scovare gli autori di fatti illeciti su quei due fronti». Infine Doria ha ribadito come «alle forze di polizia sarà dato uno strumento efficace per la ricerca di chi commette reati sul nostro territorio segnalandoli ancor prima che li possano commettere».

m. g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

