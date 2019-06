La città blindata per il Pontefice Camerino pronta all'abbraccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ATTESACAMERINO E' vicino l'appuntamento con la storia per Camerino, che domani riceverà la visita pastorale di Papa Francesco. Ultime ore di attività febbrile per decine e decine di dipendenti comunali, di ditte private, uomini delle forze dell'ordine e della Protezione civile, per allestire entro stasera il percorso che sarà toccato dal corteo che accompagna il Papa. Gli schermiSi stanno preparando i tre maxischermi, uno al Sottocorte Village, uno al piazzale del City Park, l'altro al parcheggio Unicam in via Madonna delle Carceri, che...