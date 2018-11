La Cisl all'attacco sul rinnovo fatto a Guadagno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO MACERATA «Non abbiamo ancora avuto modo di incontrarci con la Cgil -. Non sappiamo ancora come la Camera delle Marche intenderà procedere per amalgamare le differenze tra i dipendenti acquisiti dalle cinque diverse Camere provinciali». Lo rileva il sindacalista Cisl Moretti che aggiunge: « I dipendenti di ogni Camera avevano infatti orari e contratti diversi rispetto ai colleghi delle altre, ora dovranno essere amalgamati. Non sono ancora state date, ad esempio, le indicazioni sulla questione degli assunti a tempo determinato e...