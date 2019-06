CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CERIMONIA MACERATA «Qui c'è una visione di squadra e di città: la visione di squadra, che ci mette insieme, Comune e Università (quest'ultima proprietaria dell'area), per dare valore alla città; la visione di città, che ha nell'ambiente un punto di azione fondamentale, tanto che, proprio sull'ambiente, siamo ai vertici in Italia. Il parco di villa Lauri non è una cosa capitata per caso: c'è un sistema dei parchi su cui abbiamo lavorato, per mettere in circolo i parchi, da Fontescodella a villa Cozza, fino a questo parco. Viva villa...