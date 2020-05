LA CERIMONIA

MACERATA Nella chiesa di Santa Croce, ieri mattina, i fedeli sono arrivati con largo anticipo per la messa. Era l'Ascensione, festa grande per il quartiere, e a celebrare il rito era il vescovo Nazzareno Marconi con il parroco don Pier Andrea Giochi. Per entrare bisognava sottoporsi alla trafila per le misure di sicurezza anti Covid: anch'esso un rito, a modo suo. Una sorta di check-in, svolto senza particolari problemi, reso obbligatorio dalle nuove disposizioni. All'interno i volontari, dopo l'igienizzazione delle mani, hanno accompagnato i fedeli e li hanno assegnati, a distanza adeguata, ai posti, ognuno dei quali segnalato all'esterno e sulle panche. Il tutto in un clima di evidente cordialità e un senso di comunità palpabile.

La comunità

Quasi tutti i circa cento posti disponibili sono stati occupati. Mascherine sul viso per grandi e bambini (sopra i 6 anni), qualche attimo in più del necessario per riconoscere visi pressoché familiari, prima di rilassare il volto nella cordialità di un saluto. La consegna delle ostie consacrate è scorsa via ordinata, con i sacerdoti muniti di guanti e attenti a non toccare le mani dei fedeli in piedi, sul posto, ad attendere il sacramento. «Stiamo progressivamente tornando a una sorta di normalità - ha detto il vescovo Marconi rivolgendosi i presenti -, ognuno di voi è portatore della preghiera di chi non può esserci, tutti insieme siamo il segno di un popolo che non si arrende». Durante l'omelia, monsignor Marconi ha più volte fatto riferimento alla necessità di ritrovare anche la forza di sorridere: «In una vignetta - ha raccontato -, c'è un diavoletto che si rivolge a Dio dicendo: Ti ho fatto chiudere tutte le chiese. Con il Signore che gli risponde: Ne ho aperta una in ogni casa». Questo l'atteggiamento con il quale molti cattolici hanno vissuto i mesi di lockdown: «Le mascherine sembrano averci tolto il sorriso - ha aggiunto il vescovo, in un momento in cui il segno della pace non si scambia con le mani ma con gli occhi -, ma quando uno sorride lo si vede dagli occhi ed è questo lo sguardo positivo di cui abbiamo bisogno. Un sorriso non costa niente, non siate avari di sorrisi».

Da don Pier Andrea è arrivato il grazie ai tanti volontari e agli operatori che da marzo hanno consentito di portare avanti via web le attività: «Nonostante siamo costretti a vivere questa condizione - ha detto -, in questo momento comprendiamo l'essenza più vera della nostra radice cristiana». La festa dell'Ascensione ieri è apparsa rivisitata, ma non meno sentita da chi ha preso parte alla Messa: «L'abbiamo organizzata servendoci dei mezzi di comunicazione, per entrare nelle case dei parrocchiani - ha spiegato -, questo ci rallegra perché volevamo che nessuno rimanesse escluso».

Il coinvolgimento

Tra le attività svolte, la consegna di alcuni disegni da parte dei bambini che, Covid-19 permettendo, frequenterebbero la chiesa di Santa Croce. «Non abbiamo smesso di coinvolgere ragazzi e famiglie con serate in diretta streaming - ha sottolineato il collaboratore del parroco, don Sergio Fraticelli -, abbiamo inviato ai bambini del catechismo un video descrivendo un quadro dell'Ascensione, allegando una serie di attività, tra cui anche i disegni raccolti per questa giornata».

Daniel Fermanelli

