La campagna di prevenzione Camper dell'Asur ancora a Cingoli

CINGOLI La campagna vaccinale anti-Covid promossa dalla Regione e dall'Asur Marche prosegue anche a Cingoli. Il Comune guidato dal primo cittadino Michele Vittori, attraverso un comunicato, ha informato la cittadinanza che mercoledì 20 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 un camper, appositamente allestito per la somministrazione di vaccini anti-Covid (a partire dai 12 anni di età), farà tappa nelle frazioni di Grottaccia (presso il parcheggio attiguo al Bar La Sosta) e a Villa Strada. Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione (farà fede l'ordine di arrivo): basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli che si potranno trovare sul posto. A collaborare nelle operazioni i volontari della Croce rossa italiana di Cingoli e della Protezione civile comunale. I minorenni, inoltre, dovranno essere accompagnati da un genitore o dovranno presentare una delega, se accompagnati da un parente. Intanto a Tolentino, sempre per quanto riguarda l'emergenza Covid, il sindaco Giuseppe Pezzanesi ha reso noti i dati ufficiali relativi alla città: 13 positivi e 3 persone che sono in isolamento domiciliare. In confronto alla precedente comunicazione situazione sostanzialmente stabile sia per il numero dei soggetti positivi che per quello delle persone che sono in quarantena.

leo. mass.

