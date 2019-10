La beffa della ricostruzione domande ancora sotto il 18%

LA BUROCRAZIA

MACERATA Andamento lentissimo, quasi da fermo immagine per la ricostruzione a tre anni dall'anniversario delle fortissime scosse del 26 e 30 ottobre, che hanno messo in ginocchio decine di comuni della provincia di Macerata e che ha causato oltre trentamila sfollati. A fronte di oltre 28mila edifici dichiarati inagibili in provincia, sono state presentate solo 5.300 domande, vale a dire circa il 18%.

Il paradosso

Ma al disagio si aggiunge una beffa amara: nella zona più colpita la ricostruzione è ancora più lenta che altrove, poche le richieste di contributo presentate, mentre la maggior parte dei contributi, pari a 169 milioni di euro, è concentrata in una fascia di territorio compresa tra 25 e 42 chilometri di distanza, dal triangolo della distruzione Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso. Va in controtendenza il comune di San Severino, dove sono state presentate 405 richieste di contributi, pari al 37 per cento degli edifici danneggiati. Se si continua a questo ritmo, entro tre anni le domande da San Severino saranno terminate e in otto, dieci anni, i danni dal sisma in città saranno riparati. Il caso di San Severino è quasi unico nel panorama provinciale. Anche Macerata è tra i comuni che ha presentato il maggior numero di pratiche; 196, con oltre 13 milioni di euro di contributi erogati, ma in tutto il cratere sono pochi cantieri partiti.

Le domande

I dati emergono da un'analisi effettuata dall'ingegnere Alessandro Santi, residente a Roma, ma con una seconda casa ad Ussita. Sono 8.200 le richieste di contributo presentate all'ufficio speciale ricostruzione in tutte le Marche, con 459 milioni di euro di contributi erogati. Di domande ne sono arrivate 5.300 dalla provincia di Macerata, per un totale di 282 milioni di euro di contributi, a testimoniare che i due terzi dei danni regionali si trovano in questa provincia. Di questa cifra, 43 milioni di euro di contributi sono stati erogati ai comuni del Maceratese fuori cratere (Potenza Picena, Recanati, Monte San Giusto, Morrovalle, Montelupone, Montefano, Corridonia, Macerata, Montecassiano, Mogliano, Treia, Petriolo, Pollenza, Apiro, Cingoli, Urbisaglia e Loro Piceno). Esaminando i dati per i singoli comuni della provincia, ci sono in testa Tolentino con 617 richieste di contributo pari a 61 milioni di euro di contributi ed al 15 per cento degli edifici danneggiati in città, seguita da Camerino con 513 richieste presentate (il 26 per cento dei duemila edifici inagibili) con un importo di 19 milioni di euro, terza è San Severino con 405 pratiche e 29 milioni di euro.

Le fasce territoriali

Nella fascia da 300 a 200 pratiche ci sono San Ginesio con 298 (11 milioni di euro di contributi), Sarnano con 248 (10 milioni di euro) e Visso con 219 (quasi 7 milioni di euro). Nella fascia tra duecento e cento domande vi sono dieci comuni, tra cui Fiastra con 183 pratiche (6 milioni 700 mila euro), Pieve Torina con 174 (6 milioni 800 mila euro), Muccia 136 (4 milioni ed 800 mila euro), Valfornace 130 (3 milioni di euro), Caldarola 119 (un milione di euro). Sotto alle cento pratiche troviamo Ussita con 97 pratiche (3 milioni di euro) e il resto dei comuni della provincia, tra cui Castelsantangelo sul Nera, epicentro delle devastanti scosse del 26 ottobre 2019 con appena 60 domande presentate (858 mila euro di contributi). Tra i comuni meno danneggiati e più lontani dall'epicentro: Poggio San Vicino 4 domande, Montecosaro 3, Civitanova 2, Cerreto d'Esi una domanda, che pur essendo in un'altra provincia è seguito dall'ufficio di Spuri.

Le pratiche

Analizzando la distribuzione geografica a partire dalla distanza dell'epicentro della scossa del 26 ottobre, Castelsantangelo sul Nera, ecco il numero di pratiche ed i fondi erogati: entro dieci chilometri dall'epicentro 376 pratiche (10 milioni di euro), fino a 25 km 1495 pratiche (68 milioni), fino a 42 km di distanza 2961 pratiche (169 milioni di euro), oltre 1 42 fino a 55 km da Castelsantangelo 2.217 domande (165 milioni), fino a 73 km 958 pratiche (41 milioni di euro). Oltre i 73 km di distanza ci sono altre 117 pratiche e 4 milioni di euro. Nelle altre province sono stati erogati 160 milioni di euro ad Ascoli Piceno e Fermo insieme, segue Ancona con 15 milioni di euro, in provincia di Pesaro Urbino i contributi ammontano a 273mila euro.

Monia Orazi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

