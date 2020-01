L'Urbanistica

Ospedale unico

discussa la variante

Un pomeriggio per un solo atto. Ieri, dopo le tre interrogazioni previste, il consiglio comunale ha lungamente discusso la proposta di delibera sulla variante parziale al Prg per l'individuazione di una nuova zona per attrezzature pubbliche e di interesse generale, attrezzature sanitarie, in località La Pieve, destinata ad ospitare il nuovo ospedale unico di Area Vasta 3. «Con la realizzazione del nuovo ospedale di primo livello ha detto l'assessore all'Urbanistica, Paola Casoni (foto) si passerà da un luogo soffocato dal traffico dentro la città, a un'area ampia, piantumata e accessibile, con giardini e spazi facilmente percorribili. Parallelamente alla variante, prosegue l'iter regionale per la scelta della progettazione. Dopo l'eventuale approvazione di questa delibera, gli atti torneranno in Provincia, che ha 180 giorni per dare il parere di conformità, e poi partiranno le procedure per l'esproprio dei terreni. Questa variante cambierà il volto della città». Lungo, come detto, il dibattito. Per il sindaco, Romano Carancini «il Consiglio si appresta a scrivere un segmento della storia delle strutture sanitarie della città. Un investimento da 240 milioni che arricchirà il territorio».

